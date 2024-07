Trump ontmaskert zich als communist Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 946 keer bekeken • bewaren

Direct na de aanslag verloor hij even de controle

De meeste mensen begrijpen niet wat de “nu al iconische” foto van Trump werkelijk vertelt over de manier waarop de wereld in elkaar zit. Wie nadenkt en goed om zich heen kijkt, weet dat politici slechts schijngevechten leveren. In werkelijkheid hangen ze aan de touwtjes van de verborgen poppenspelers die al sinds mensenheugenis proberen de wereld naar hun hand te zetten. Dat lukt steeds beter. Publicisten met opmerkingsgave hebben dat gedurende de hele coronaperiode al onthuld. En ze hielden stand ondanks de tsunami aan desinformatie die hun deel werd, niet alleen vanuit de MSM maar juist ook op de sociale media.

Er zit een constante in de manier waarop deze dalang te werk gaan. Ze willen steeds de vrijheid van de burgers beperken terwijl ze hen de indruk geven dat ze hun eigen lot bepalen. In de middeleeuwen en de vroeg moderne tijd deden ze dat door middel van allerlei religieus getinte ideologieën: de mens was vooral onderdeel van een gemeenschap die verplichtingen oplegde. Denk aan het feodalisme en gilden. Toen dan eindelijk na twee millennia technologische stilstand de industriële revolutie niet meer tegen te houden viel en het kapitalisme een grote vlucht nam, moesten de poppenspelers – noem ze illuminati, noem ze bovenbazen, noem ze de superklassse, noem ze wat je wilt – met iets anders op de proppen komen. Het kapitalisme bood ook hen grote voordelen maar dan moest het wel beheersbaar zijn. Ze besloten een groot toneelspel op de wagen te brengen: de strijd tussen rechts en links. Zo kon het publiek zoet gehouden worden in een politieke arena. De bekendste recente Nederlandse marionet is Mark Rutte, die na veertien jaar trouwe dienst promotie mag maken.

De tendens in dit grote spel is dat links de overhand krijgt want een links georiënteerde maatschappij laat zich gemakkelijker van bovenaf sturen. Nu denkt U: en Reagan of Trump dan? Beiden lieten tijdens hun regeerperiode de nationale schuld enorm stijgen. Ze leenden aan de lopende band. Dat is het kenmerk van links beleid. Geef nu geld uit, je ziet later wel hoe je het terugverdient. Dek het af met een rechts verhaal over het huishoudboekje van de staat en drukkende belastingen. Als er binnen de politieke klasse één gedachtengoed overheerst, dan is dat een soort communisme. Niet voor niets heeft Trump zo’n grote waardering voor Kim Jong-Un en een postcommunist als Vladimir Poetin, die een geleide economie bestiert. In zijn hart denkt Donald Trump communistisch.

Dat is in de eerste momenten na de aanslag op zijn leven gebleken. De poppenspelers beheersen niet alles. Er komen onvoorspelbare buitengebeurens voor zoals uitgeserveerd door die twintigjarige mafkees met zijn AR-15. Direct nadat hij was opgekrabbeld, hief Donald Trump de vuist. Dat is het rode of communistische saluut. Zo plachten in de twintigste eeuw linkse revolutionairen elkaar te groeten. Het was het antwoord op de geheven rechterarm van de nazi’s en de fascisten, die trouwens ook links waren.

Het duurde maar een paar seconden, dat van die vuist. Even kon men zien wie werkelijk de macht hebben in de wereld en wie Donald Trump echt is.

Een van bovenaf gemanipuleerde communist! Hij heeft zichzelf ontmaskerd.

U gelooft dit niet, zegt U. En die bedrijven van Trump dan? Al die hotels en resorts en golfbanen? Wie de economische berichtgeving volgt, stelt vast dat zijn ondernemingen van schulden, financiële manipulaties en schijnconstructies aan elkaar hangen. Toch gaat hij niet failliet. Zo belonen de poppenspelers Donald Trump voor zijn trouwe diensten. In de oude Sovjet-Unie kregen de leiders dure appartementen in het Kremlin, buitenhuizen en limousines in gebruik. Dat is met Trump ook het geval. Alleen doet iedereen, inclusief hijzelf en zijn familie, of het een bedrijf is.

Laat je niets wijsmaken.

Dit lied voor de Duitse communistische leider Ernst Thälmann begint met een geheven vuist:

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij