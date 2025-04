Trump ontkent economische realiteit Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 269 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Door wederkerige importheffingen wordt in de VS een iPhone onbetaalbaar

Make America Great Again (MAGA) is als beleid opgezet om meer Amerikaanse en buitenlandse producenten zich in de VS te laten vestigen, zodat de VS weer terugkeert naar een sterke eigen maakindustrie van producten die nu moeten worden geïmporteerd uit het buitenland.

De hoogbejaarde zakenman Trump en zijn adviseurs gaan in hun dadendrang voorbij aan de huidige economische ontwikkeling van wereldwijd intensief samenwerken in productie- en logistieke ketens om voor de consument tegen de laagste prijs kwalitatief het beste product te kunnen produceren. Daarbij speelt vooral de loonkostenfactor een belangrijke rol bij de vraag in welke landen onderdelen het beste kunnen worden ingekocht om het eindproduct efficiënt en goedkoop te kunnen maken. Produceren van een eindproduct is veelal het assembleren van talrijke onderdelen van verschillende leveranciers tot een eindproduct.

De lonen van werknemers zijn in de VS hoog in vergelijking met de Aziatische producerende landen. Dat geldt evenzeer voor de EU.

De regering-Trump zet hoog in met de aangekondigde importtarieven op buitenlandse producten. De kans is immers klein dat die importtarieven massaal producenten zullen bewegen om in de VS te gaan produceren. Voor arbeidsintensieve productie zijn de lonen te hoog en innovatie kan ook dat probleem niet geheel neutraliseren.

Voorlopig lijkt dan ook de beste houding om even niets te doen en af te wachten wat de gevolgen zijn van de acties en reacties van de VS en China jegens elkaar. Dat zal vooral zichtbaar zijn in de beurskoersen en andere economische indicatoren, zoals inflatie.

Het duidelijkst wordt dat zichtbaar in de nieuwe prijs in de VS van de iPhone. Daarvan komen de onderdelen uit minimaal 6 landen, voornamelijk Aziatische, met alleen het geheugen uit de VS. China levert zelf de behuizing en batterij en assembleert de onderdelen tot een eindproduct.

Met de huidige importtarieven die de VS heffen op producten uit China en China als reactie daarop heft op Amerikaanse producten (het “geheugen” als onderdeel) staat nu al vast dat de iPhones vooral voor Amerikaanse consumenten onbetaalbaar worden.

Het wachten is dus op felle protesten vanuit Amerikaanse consumenten tegen de stijgende consumentenprijzen van buitenlandse producten waar ook de Amerikaanse consumenten verslaafd aan zijn geraakt, zoals de van oorsprong Amerikaanse iPhone.

Er zijn ook in de grondstoffen- en halffabricatenindustrie genoeg unieke producten uit het buitenland waar de Amerikaanse consument of industrie niet zonder kan.

De economische orde in de wereld van vóór het MAGA-beleid kan niet zo maar naar de hand van één wereldleider worden gezet omdat die dat wil. Economische wetten kennen geen grenzen in de wereld die gerespecteerd moeten worden omdat één president dat zo wil.