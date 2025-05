Trump of Trans? Een spel met heel makkelijke antwoorden

Tijdens een hoorzitting over transgender atleten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vroeg Democratisch congreslid Jasmine Crockett aan getuige Fatima Goss Graves om een spel genaamd "Trump of trans?" te spelen. In dit spel stelde Crockett vragen over wie er nu eigenlijk verantwoordelijk was voor zaken als het afbreken van medisch onderzoek, het verhogen van kosten en het voeren van een "idiote handelsoorlog". De antwoorden op de vragen bleken vrij simpel te beantwoorden.