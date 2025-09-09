Trump noemt huiselijk geweld 'iets kleins' en 'geen misdaad' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 326 keer bekeken • bewaren

Donald Trump is zo geobsedeerd met de misdaadcijfers, dat hij huiselijk geweld gewoon maar niet meer meeltelt. Maandag noemde de Amerikaanse president tijdens een toespraak voor de religieuze vrijhedencommissie van het Witte Huis in het Museum of the Bible huiselijk geweld (tegen vrouwen) “maar iets kleins”.

De bizarre opmerkingen volgden op Trumps gepoch met dalende criminaliteitscijfers in Washington D.C., maar daarbij beweerde hij dat zijn tegenstanders zijn successen ondermijnen door te klagen over "dingen die thuis plaatsvinden." "Als een man een kleine ruzie heeft met zijn vrouw, zeggen ze dat dit een misdaad was, snap je? Dus nu kan ik geen 100 procent claimen," aldus Trump.

De uitspraak komt op een moment dat Trump de inzet van duizenden zwaarbewapende Nationale Garde-troepen in de hoofdstad verdedigt. Volgens officiële cijfers is gewelddadige criminaliteit sinds de inzet met 22 procent gedaald, terwijl vermogensmisdaden aanzienlijk zijn afgenomen. Echter zijn deze troepen inmiddels ook ingezet voor taken als bladeren harken omdat er te weinig daadwerkelijk werk is. Trump beweerde voorafgaand aan de inzet van de Nationale Garde ten onrechte dat Washington een stad is die onleefbaar is door de door Democraten toegestane criminaliteit. Ten eerste staan de Democraten dat helemaal niet toe, ten tweede dalen de criminaliteitscijfers al jaren. Trumps werkelijke doen is dan ook zwaar militair machtsvertoon in overwegend Democratische steden, zoals eerder al in Los Angeles.

Statistieken tonen aan dat iedere minuut 24 Amerikanen slachtoffer worden van verkrachting, stalking of fysiek geweld door hun partner, waarbij 85 procent van de slachtoffers vrouwen zijn. Washington D.C. heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen het Trump-regime wegens "illegale federale overschrijding" van bevoegdheden bij de inzet van federale troepen. Eerder al deed de stad Los Angeles dat ook en won die zaak waarbij de rechter de inzet van troepen illegaal noemde. Het door Trump-adepten overbevolkte Hooggerechtshof gaf deze week Trump alsnog gelijk.