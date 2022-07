Trump negeerde hulpvragen en stak geen vinger uit toen aanhangers overgingen tot dodelijk geweld Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 824 keer bekeken • bewaren

Terwijl zijn aanhangers een dodelijk spoor van geweld trokken door het hart van de Amerikaanse democratie of wat daarvan over is, zijn kinderen en adviseurs hem smeekten iets te doen, zat Trump aan zijn eettafel naar het tv-scherm te kijken.Urenlang. Zelfs toen duidelijk werd dat het leven van vicepresident Pence gevaar liep weigerde de president die niet kon verkroppen dat hij de verkiezingen had verloren, zijn aanhang tot stoppen te manen. Hij had die aanhangers eerder op de dag in een speech opgeroepen naar de parlementsgebouwen op te trekken. Zijn staf wist te voorkomen dat hij zelf mee zou gaan en dirigeerde hem naar het Witte Huis. VRT Nieuws over de laatste verhoren door de commissie die de aanval op het Capitool onderzoekt:

Na zijn terugkeer zou Donald Trump volgens getuigen woedend en gefrustreerd geweest zijn omdat hij tegen zijn wil naar het Witte Huis teruggebracht was. Hij nam plaats in de eetkamer, zette de televisie aan (naar verluidt op Fox News) om de gebeurtenissen buiten te volgen en deed vervolgens... niets. "Het is niet dat hij per vergissing niet reageerde", zegt het Republikeinse commissielid Adam Kizinger. "Hij kóós ervoor om niet te reageren. De menigte deed wat Trumps uiteindelijke bedoeling was, uiteraard kwam hij niet tussenbeide."

Het duurde 187 minuten voordat hij een einde probeerde te maken aan het geweld. Inmiddels was duidelijk geworden dat de couppoging van zijn aanhangers geen kans van slagen had. De NOS:

Toen uiteindelijk besloten werd een videoboodschap op te nemen, duurde de opname daarvan ook nog ongeveer een uur, zei een beambte van het Witte Huis. De opname van de drie minuten durende boodschap werd een aantal keren opnieuw opgenomen vanwege de vele aanpassingen die Trump tussendoor maakte en zijn moeilijkheden met het voorlezen van de tekst. De commissie speelde ook getuigenissen van medewerkers van het Witte Huis en beveiligers af. Een van die medewerkers, Pat Cipollone, kreeg de vraag of Trump tijdens de bestorming met de ministers van Defensie, Justitie of Binnenlandse Veiligheid had gebeld. Op alle vragen antwoordde Cipollone "nee". Trump belde tijdens de bestorming wel twee keer met zijn advocaat, Rudy Giuliani, blijkt uit een overzicht van het telefoonverkeer.

Ook nadien bleef Trump weigeren de aanval op de democratie, die hij zelf in gang had gezet te veroordelen, schrijft de VRT:

Tegelijkertijd werd een video gemaakt die Trump de volgende dag op Twitter zou zetten. Maar die video kwam er niet zonder slag of stoot. Er was een tekst voorbereid, maar Trump weigerde die voor te lezen. Ondanks aansporingen van dochter Ivanka buiten beeld om het script te volgen. Dat blijkt uit opnames die tijdens de hoorzitting afgespeeld zijn. In de tekst stond onder meer "de verkiezingen zijn voorbij". "Ik wil dat niet zeggen", zegt Trump. "Ik wil alleen zeggen dat het Congres de resultaten vastgesteld heeft." Hij weigerde ook te zeggen dat de relschoppers de wet overtreden hadden. "Dat kan ik niet zeggen."