Trump nam Israëlische kunstschatten mee uit het Witte Huis en wil ze niet teruggeven

Het lijkt erop dat Donald Trump Israëlische kunstschatten heeft gestolen die in 2019 tijdelijk aan het Witte Huis waren toevertrouwd. Dat meldt Haaretz. De oeroude objecten zouden slechts enkele weken in Washington zijn, maar Donald Trump nam ze mee naar zijn privéverblijf in Florida nadat hij uit het Witte Huis was gestemd. Het lukt Israël ondanks verwoede pogingen niet de kunstschatten terug te krijgen.

Het gaat onder meer om antieke keramieken kaarsen die ter gelegenheid van een chanoekaviering in het Witte Huis waren uitgeleend. De kaarsen zouden worden tentoongesteld, maar dat gebeurde om onduidelijke bureaucratische redenen nooit. Het was de bedoeling dat een Israëlische antiekexpert de broze objecten persoonlijk zou halen, maar omdat vervolgens de coronapandemie uitbrak, bleven de kaarsen in het Witte Huis.