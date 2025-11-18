Trump naast moordzuchtige Saoedische kroonprins: 'Veel mensen vonden Khashoggi helemaal niet aardig'

Khashoggi was een voorvechter van mensenrechten en democratie en in die hoedanigheid ook een uitgesproken criticus van het Saoedische regime. In 2018, tijdens de vorige termijn van Trump, bracht Khashoggi in Istanboel een bezoek aan het Saoedische consulaat om documenten voor zijn aanstaande huwelijk te verkrijgen. Eenmaal binnen verdween hij. Uiteindelijk bleek Khashoggi te zijn vermoord, in stukken gehakt en naar buiten te zijn gesmokkeld. Alle bewijzen wijzen in de richting van MBS als opdrachtgever, ook de Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen tot die conclusie.

Voor Trump maakt dat allemaal niets uit. Na in zijn vorige termijn al een miljardenovereenkomst voor wapens te hebben gesloten met Saoedi-Arabië, wil hij ook nu F35 gevechtsvliegtuigen verkopen aan de oliestaat. Tijdens een gezamenlijke persconferentie stelden enkele journalisten vragen over de betrokkenheid van MBS bij de moord op Khashoggi. Trump nam het direct voor zijn gast op. Op een vraag van ABC News stak hij een tirade af over hoe slecht de omroep zou zijn en dat de Amerikaanse mediawaakhond maar eens een onderzoek moest instellen naar de licentie van de omroep. Daarnaast zei Trump dat MBS niets met de moord te maken had "omdat hij dat zegt" (wat doet denken aan Trumps uitspraak dat Poetin niets met inmenging in de Amerikaanse verkiezingen te maken had, omdat de Russische dictator dat nu eenmaal had gezegd). Om het geheel nog erger te maken zei Trump erbij dat Khashoggi "extreem controversieel" was, wat totale geschiedvervalsing is, en dat "veel mensen hem niet mochten". Vragen over de moord op een journalist was volgens Trump "gênant voor onze gast".