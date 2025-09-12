Trump meldt op Fox arrestatie van verdachte van moord op Kirk: 'Jullie hebben breaking news!'

De Amerikaanse president Trump heeft tijdens een bezoek aan Fox News bekendgemaakt dat een verdachte is opgepakt voor de moord op Charlie Kirk, de ultrarechtse voorman die woensdag werd doodgeschoten tijdens optreden op de universiteit van Utah. De president, die zoals bekend zich bedient van de vocabulaire van een kleuter, deelde op de hem eigen wijze enige informatie met de nieuwszender.
Presentator: EEN UPDATE OVER DE VERDACHTE?
JA. MAG IK ZOALS WE ALTIJD ZEGGEN, IK DENK, GEWOON OM ONS ALLEMAAL TE BESCHERMEN EN DAT FOX NIET AANGEKLAAGD WORDT, EN ONS EN AL DE REST. IK DENK MET EEN HOGE MATE VAN ZEKERHEID DAT WE HEM IN VOORARREST HEBBEN. IEDEREEN HEEFT HET GOED GEDAAN, WE HEBBEN SAMENGEWERKT MET DE LOKALE POLITIE, DE GOUVERNEUR, IEDEREEN HEEFT HET GOED GEDAAN. OM IEMAND TE PAKKEN, JE BEGINT MET ABSOLUUT NIETS EN WIJ BEGONNEN MET EEN CLIP DIE HEM OP EEN MIER DEED LIJKEN, BIJNA NUTTELOOS, WE ZIEN NET IEMAND DAARBOVEN. ER IS ZO VEEL WERK VERRICHT, HET IS GEWELDIG ALS JE DAARMEE BEGINT EN JE PLOTSELING GELUK OF TALENT OF WAT DAN OOK HEBT. IK DENK DAT WE IN EEN GEWELDIGE STAAT ZIJN, HIJ ZIT IN VOORARREST.
Presentator Lawrence: JE VERMOEDDE DAT HIJ RADICAAL LINKS WAS EN NU HEB JE MEER INFORMATIE. WAT KUN JE OVER ZIJN IDEOLOGIE DELEN?
President Trump: LAWRENCE, TUSSEN TWEE HAAKJES, LAWRENCE DOET GOED WERK, WAT IS HIER AAN DE HAND? IK BEN TROTS OP JE. ZE ZEIDEN DAT JE HET GOED ZOU DOEN. JA, IK DENK DAT IK NIET TE VER WIL GAAN, IK WIL JE GRAAG WAT VERHALEN VERTELLEN OVER HOE HET GEBEURDE. IEMAND DIE HEEL DICHT BIJ HEM STAAT, HEEFT HEM AANGEGEVEN. EN DAT GEBEURT ALS JE GOEDE FOTO'S HEBT, DAN ZAL IEMAND HET ZEGGEN, OF HET NU EEN OUDER IS OF WAT DAN OOK. IK ZEG HET NU LIEVER NIET, ZE MAKEN HET LATER VANDAAG BEKEND, IEMAND DIE DICHT BIJ HEM STAAT, ZEI: WOW, HET IS INTERESSANT, WE HADDEN HEEL GOEDE FOTO'S, MAAR NIET GEWELDIG OF PERFECT. ALS JE ER NAAR KIJKT, WAT ER GEBEURDE, IEMAND EN DIT GEBEURT VEEL, HET GEBEURDE MET DIE GEKKE BOSTON-AANSLAGPLEGER, EN MET ANDEREN. IEMAND DIE DICHTBIJ STAAT HERKENT ZELFS EENS SCHEEF TREKJE VAN HET HOOFD EN IEMAND DICHTBIJ HEM ZEI DAT IS HIJ. EN GING IN ESSENTIEEL NAAR DE VADER, NAAR DE U.S. MARSHAL, DIE FANTASTISCH IS EN DIE PERSOON WAS BETROKKEN BIJ DE WETSHANDHAVING, MAAR WAS EEN GELOVIG PERSOON, EEN PREDIKER EN BRACHT HEM NAAR EEN U.S. MARSHAL, DIE FANTASTISCH IS EN DE VADER OVERTUIGDE DE ZOON: DIT IS HEM. EN IK KAN ALTIJD GECORRIGEERD WORDEN, IK GEEF JE GEWOON OP BASIS VAN WAT IK HOOR, ZULLEN ZE JE GEVEN -- IK HOORDE ER NET VIJF MINUTEN VOORDAT IK BINNENKWAM OVER. TOEN IK BINNENKWAM, ZEIDEN ZE. HET ZIET ER GOED UIT, ZE HEBBEN DE PERSOON DIE ZE ZOCHTEN. DUS JE HEBT BREAKING NEWS, NIET WAAR? JIJ HEBT ALTIJD BREAKING NEWS, AINSLEY.
Een bron die betrokken is bij het onderzoek bevestigde de aanhouding tegenover persbureau Reuters.
Meer over:verenigde staten, donald trump, charlie kirk, vuurwapengeweld, moordaanslag, actueel
