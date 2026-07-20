Trump maakt van WK-slot weer gênante vertoning Kijk Nou Vandaag • leestijd 2 minuten • 330 keer bekeken • Bewaren

Donald Trump liet zich het hele WK Voetbal niet zien in de stadions in de Verenigde Staten. Wel wist hij tijdens het toernooi een hoofdrol op te eisen door zich hoogstpersoonlijk met een rode kaart voor de Amerikaanse ploeg te bemoeien, waarna zijn net zo corrupte vriendje Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, de schorsing van Folarin Bolagun promt ongedaan maken. Dat de Amerikaanse spits door persoonlijk ingrijpen van de president alsnog mocht meespelen maakte verder niet uit: België strafte de Amerikaanse ploeg genadeloos af en stuurde de thuisploeg weg van het toernooi.

Het echte gênante moment bewaarde Trump voor de WK Finale. Voorafgaand had hij zijn voorkeur uitgesproken voor winst van Argentinië dat volgens hem "een vriend" was, en ook zou het "verkeerd zijn om tegen Messi te wedden". Komt nog bij dat Trump tijdens dit toernooi weer eens uithaalde naar Spanje dat volgens hem bestuurd en bevolkt wordt door slechte mensen en waarmee de VS geen handel meer zou drijven (wat niet kan, de VS handelt met de EU als blok, red.). Extra zuur voor Trump dus dat uitgerekend Spanje er zondag met de WK-winst vandoor ging.

Toen Trump en Infantino zich na de wedstrijd op het veld begaven voor de prijsuitreiking, werd het tweetal luid uitgejouwd door de aanwezige supporters. Vervolgens bleef Trump wederom op het podium staan toen de Spaanse ploeg de overwinning wilde vieren, iets wat hij eerder ook deed toen Chelsea in de VS het WK voor clubteams won. Het waren nu de Spanjaarden zelf die Trump naar de rand van het podium dirigeerden, waar hij doodleuk bleef staan. Het was uiteindelijk Infantino die de Amerikaanse president aan zijn beperkte verstand kon peuteren dat hij toch echt de schijnwerper moest afstaan en van het podium moest stappen.