Trump maakt ongekend wreed schouwspel van deportaties

De regering van Donald Trump is niet alleen bezig met het ontmantelen van de Amerikaanse rechtsstaat, het doet dat met een ongekende wreedheid. Neem de beslissing om massale deportaties uit te voeren, waarbij immigratiedienst het niet alleen op ongedocumenteerde immigranten gemunt heeft - waarvan sommigen al jarenlang in de VS wonen, werken én belasting betalen - maar ook op hele gemeenschappen die er in de MAGA-ogen niet "Amerikaans" genoeg uitzien. Dit beleid heeft maar één doel: angst zaaien. De wreedheid waarmee de deportatiedreiging gepaard gaat, is het hele punt. Dat bleek deze week maar weer door een nieuw filmpje geplaatst op extreemrechts forum X, via het officiële account van het Witte Huis. Daarop zijn vliegtuigmotoren van deportatievliegtuigen te horen, evenals het gerinkel van handboeien. Het bijschrift: "ASMR*: illegale immigranten deportatievlucht"