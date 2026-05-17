Trump maakt Amerika niet groot maar klein Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 314 keer bekeken • Bewaren

Als puntje bij paaltje komt, laat hij de kachel met zich aanmaken.

Trump is terug uit China. Hij kreeg een grootste ontvangst. Xi Jinping nam alle tijd voor hem en legde de auteur van The Art of the Deal nog eens uit waar wat hem betreft de rode lijnen lagen. Daarna stuurde hij zijn Amerikaanse collega met lege handen weg.

De ontvangst doet denken aan de manier waarop de Chinese keizers dat destijds deden. Als heersers over Het Rijk van het Midden verwachtten zij van buitenlandse delegaties dat zij schatting kwamen brengen. Ook konden zij zich voorstellen dat de barbaren buiten hun grenzen van China wilden leren. Het was van belang dat gezanten van vreemde vorsten te zien kregen hoe rijk, machtig, zelfbewust en superieur het Rijk van het Midden was.

Die sfeer weet Xi Jinping ook wel een beetje rond zichzelf te verspreiden. Poetin wordt wel eens aangezien voor een moderne tsaar, de Chinese leider heeft iets van een keizer. Het internationale culturele netwerk van zijn land bestaat niet voor niets uit Confucius Instituten, een verwijzing naar een beroemd filosoof en politicoloog van eeuwen voor het begin van de christelijke jaartelling.

Het isolement van de Ming- en Qing-dynastieën stelt Xi zich niet ten voorbeeld. Hij past eerder bij admiraal Zheng He, die in de eerste helft van de vijftiende eeuw met een enorme, technisch zeer geavanceerde vloot de Indische Oceaan verkende inclusief de kusten van Oost-Afrika. Op zijn derde expeditie passeerde hij de Straat van Hormuz. Na de dood van Zheng He verloor het keizerlijk hof de belangstelling voor overzee. De aantekeningen van Zheng He werden zelfs vernietigd en later beperkten de keizers de handel met het buitenland sterk.

Na de dood van voorzitter Mao keerde in China de geest van Zheng He weer terug. De blijken daarvan vindt de Nederlandse burgers bij de Action, het Kruidvat en de MediaMarkt. Het land voert een expansionistische economische politiek, die veel verder gaat dan export. Een aantal Afrikaanse landen is inmiddels met gouden ketenen aan China gebonden. Ook in Latijns-Amerika groeit de invloed van het Chinese bedrijfsleven met de dag. Een kwart van de containers die in de Rotterdamse haven arriveren komt uit China. Twee derde van de terminals is inmiddels Chinees bezit.

Tegelijk doet Beijing geen pogingen landen rechtstreeks onder zijn politieke invloed te brengen. Het sluit geen militaire bondgenootschappen. Er is alleen een oude alliantie met Noord-Korea. De strategische bondgenootschappen die het wel sluit, zijn allemaal bilateraal en hebben een economisch karakter. Meer is ook niet nodig.

Wat dat betreft was het achter veel pracht en praal verborgen echec van Trump niet alleen voorstelbaar maar ook voorspelbaar. Iemand die bij het moment leeft, zoals de Amerikaanse president heeft dat echter niet goed door.

Hoe dan ook, hij heeft nu weer alle tijd voor het Midden-Oosten. Zijn oorlog met Iran heeft in een maand of twee $29 miljard gekost. Elke dag komen daar $400 miljoen bij. Het resultaat: de theocraten zitten nog steeds stevig in het zader. Hun militaire slagkracht is maar gedeeltelijk aangetast. Zij houden de Straat van Hormuz afgesloten voor scheepvaart waardoor een wereldwijde energiecrisis is ontstaan. Voor Trumps interventie was die straat gewoon vrij voor scheepvaart van alle landen. Nu niet meer. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het Iraanse regime de nucleaire ambities opgeeft. De proxies, zoals Hamas, Hezbollah en de Houthi's zijn allesbehalve uitgeschakeld. Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn door Teheran aangestuurde netwerken actief die liquidaties en gerichte terroristische aanslagen uitvoeren. In Nederland zijn onlangs synagoges en een joodse school aangevallen. De opdrachtgever werd in Turkije gearresteerd en is inmiddels aan de Verenigde Staten uitgeleverd. Het is een Irakees die zijn opdrachten kreeg van het Iraanse regime.

Vergelijk dat eens met de resultaten van Barack Obama. Deze sloot een nucleaire deal met het regime, die later door Trump tijdens zijn eerste termijn werd opgezegd. Ook liet hij Osama Bin Laden liquideren. Dat is het verschil.

Trump maakt Amerika niet groot maar klein.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: vermogensbelasting