Trump, maak Amerika niet te groot Opinie

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 37

Toen ik een paar dagen geleden wakker werd droomde ik over Donald Trump als een sluwe eikel. Waarom uitgerekend ‘sluwe eikel’ en niet bijvoorbeeld Donald Duck of slimme idioot? Geen idee.

Mijn vakbroeder Hans van Willigenburg schreef in 2020 het boek ‘Houden van Trump’. Om zich een beetje in te dekken giet hij zijn sympathie voor Trump in de vorm van een roman, geschreven in de raadselachtige je-vorm, en hij noemt de hoofdpersoon ‘De Grote Lelijke Zakenman’. Het valt mij op dat het accent in ‘Houden van Trump’ meer op de auteur valt, en hoe men op zijn bewondering voor de ex-president reageerde, dan op de visie en daden van de lelijke zakenman zelf. Op de binnenflap wordt de stiekeme liefde voor Trump, zoals zakenvrouw Elske Doets zijn ‘fascinerende fantasieën’ typeert, als volgt onder woorden gebracht: ‘Hij is je laatste houvast. Ook al verkoopt hij elke dag onzin. Dat hij onzin verkoopt is voor jou, ten diepste, juist een troost. Een teken dat er tenminste nog ruimte is voor onzin. Elke keer als hij de show steelt met een krankzinnig plan of een bizarre maatregel maakt je hart een sprongetje. Denk je niet: wat een clown. Maar: hoera, een clown!’

Liever lees ik ‘Autocratie bv’ (Ambo|Antos, Amsterdam) over dictators en de redding van de democratie, van Anne Applebaum. Op glasheldere wijze beschrijft zij het fenomeen autocratie, waar ook het trumpisme een exponent van is, om in tweede instantie democratischgezinde burgers over de hele wereld op te roepen om zich te verenigen, omdat niemands democratie veilig is.

Toen Trump tijdens een persconferentie, eerder deze week, blufte dat hij Canada wil gaan inlijven, Groenland wil kopen en het Panamakanaal exploiteren, dacht ik direct twee dingen. 1. Hij wil invulling geven aan de slogan ‘Make America great again’. En 2. Hij speelt Poetintje. Vladimir is ook al de hele tijd bezig met gebiedsuitbreiding. Mijn advies aan Donald de eikel: Maak Amerika niet te groot. In de eerste nieuwsberichten werd de link met Poetin niet gelegd, maar gelukkig deed de Volkskrant (9/1/25) dat wel. Arnoud Brouwers analyseerde: ‘Het politieke instinct van Donald Trump lijkt te rijmen met dat van zijn ‘vriend’ Poetin: beiden denken in invloedssferen. Europa krijgt de rekening gepresenteerd. Valt Oekraïne nog te redden?’

Een andere belangrijke ontwikkeling is het soort pact dat Trump met Big Tech aan het sluiten is. Na Elon Musk (X) bekeert ook Mark Zuckerberg (Meta) zich tot de komende Amerikaanse president. Hij zegt de samenwerking met factcheckers stop te zetten. Applebaum in haar recente boek: ‘Moderne alleenheersers begrijpen dat het niet alleen belangrijk is om de publieke opinie in hun land te controleren, maar ook om debatten over de hele wereld te beïnvloeden. Ze maken politici en bedrijfsleiders in democratische landen het hof om lokale spreekbuizen en pleitbezorgers te hebben. Ze werken samen om dezelfde samenzweringstheorieën en dezelfde thema’s op verschillende platformen te verspreiden.’ Haar advies is om, wat zij de informatieoorlog noemt, te ondermijnen. ‘We kunnen beginnen met terug te vechten, ten eerste door te begrijpen dat we te maken hebben met een epidemie van het witwassen van informatie, en door dit aan het licht te brengen waar het kan.’

Opvallend vond ik ook hoe Tijs van den Brink in een talkshow over Trump sprak. Hij draaide een beetje heen om de vraag waarom zoveel christenen in de VS op Trump hadden gestemd, maar over de eis van de sluwe eikel om 5 procent van het nationaal inkomen voor de NAVO te betalen, zei de EO-spreekbuis iets van: ‘Trump is een zakenman, geen politicus. Als hij 5 procent vraagt, dan neemt hij genoegen met de helft.’ Dat denk ik ook.

Kan iemand mij vertellen waar men tegen Trump ingeënt kan worden?

De vraag voor u: Is het presidentschap van Trump een zegen of een ramp?