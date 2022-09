Trump loopt blauwtje bij Poolse First Lady

6 jul. 2017 - 20:30

Liever Obama dan Trump daar is bijna heel de wereld het wel over eens. Maar dat BBC dit soort non nieuws luid van de daken schreeuwt zegt ook wel hoe deze "kwaliteits"zender afzakt in het norm en waarden gebruik... Het irriteert me zeer dat CNN en BBC naast hun (vaak goede) onderzoeksjournalistiek steeds vaker op dit soort vernederende manieren proberen om Trump een hak te zetten. Het lijkt steeds meer op een heksenjacht. Trump vindt dat hij oneerlijk behandeld wordt en alhoewel hij zich minder met randzaken bezig moet houden en gewoon zijn werk moet doen vind ik steeds meer dat hij een punt heeft. Het kostte CNN inmiddels al drie medewerkers hun baan.. Ik keek vroeger met plezier naar (vooral) de BBC maar dit soort nieuwsitems zijn de reden waarom ik mijn vertrouwen verlies in de gevestigde media al zou ik dat zo graag houden...