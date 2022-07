Trump liegt over de Nederlandse boeren Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 347 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

© cc-~foto: Matt Johnson

Trump kaapt het boerenprotest schaamteloos voor klimaathaat. Trap er niet in. Boeren vangen juist de klappen door extreem weer; droogte, neerslag, erosie, brand, overstromingen. Nu al uiten waterbedrijven zorgen over droogte; terwijl watergebruik van levensbelang is voor boeren.

En niet alleen in heel Europa zijn oogstverliezen; in Californië worden boerderijen op dit moment verwoest door klimaatbranden; en dit is slechts een voorbode. Een ander belangrijke reden om hier niet in te trappen: veel boeren lijden doordat ze onvoldoende klimaatklaar zijn voor de groeiende vraag onder consumenten, supermarkten en regelgevers naar klimaatvríendelijker voedsel.

Zo groeit in Nederland niet alleen al jaren de vraag naar klimaatvríendelijker en (daarnaast) plantaardig zuivel en vlees. Klimaatvriendelijk is nu ook competitiever dan ooit: burgers, kipstukjes en gehakt waren in de afgelopen maanden gemiddeld minder duur dan vlees! Dit moment zat er aan te komen: de dierlijke zuivel- en vleesketens kunnen nog zo efficiënt en machinaal zijn; ze zijn véél duurder dan de plantaardige alternatieve ketens.

Noem koeien, varkens, kippen houden gewoon een 'omslachtige' manier om eiwitten te produceren. Juist door klimaatvriendelijke landbouw kunnen boeren nog een graantje meepikken van de Nederlandse en mondiale eiwittransitie. En het kabinet trekt juist miljarden uit om boeren hierin te ondersteunen.

Heel veel boeren weten dit gelukkig; ze wíllen klimaatvríendelijker (kúnnen) produceren. Denk aan de 2500 Nederlandse boeren die zich schaarden achter het recente Groen Boeren plan. Als experts van voedsel, bodem en begroeiing zijn ze onmisbaar voor koolstof, stikstof en natuurbeheer. Ze vragen alleen dat we de echte prijs betalen om dit ook groen te kúnnen boeren.

De punten die Trump noemt zijn niet alleen wrang en misleidend. Het zijn ook leugens. Zo is er in het beleid geen sprake van 50% reductie van vee, de koppeling aan honger is totaal onjuist; honger komt niet door een tekort aan relatief dure melk, boter, kaas, varkens-, kalfsvlees die vanaf hier massaal wordt geëxporteerd. Het gaat om graan, rijst, maïs, bonen, groenten.

Het Nederlandse stikstofbeleid is er om een rechterlijke uitspraak voor stikstof reductie na te leven, om verdere verwoesting van de Nederlandse natuur te keren. Het gaat, in essentie, dus niet direct over klimaat.

Mogelijk is Trump geïnspireerd door ex Forum voor Democratie prominent en opiniemaker Eva Vlaardingerbroek. Zij deelde recent eveneens verschillende onwaarheden op Fox News; onder meer dat de regering land onteigent om immigranten te huizen. Maar goed, het gaat Trump, Vlaardingerbroek en vergelijkbare actiegroepen sowieso niet om feiten.. Ze willen ophef en aandacht. Uiteindelijk beschermen ze zo de financiële belangen van de steenrijke en aartsconservatieve fossiele-, vlees- en zuivelindustrie.