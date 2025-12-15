Trump laat zich van zijn meest ranzige kant zien met reactie op moord Rob Reiner Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 1318 keer bekeken Bewaren

Trump kon het niet laten om als de volslagen maniak die hij is te reageren op de dood van filmregisseur Rob Reiner en diens vrouw Michele. Het echtpaar werd zondag dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles, waarna hun 32-jarige zoon Nick werd gearresteerd op verdenking van moord. Trump plaatste daarop een bericht op sociale media waarin hij beweerde dat Reiner zijn eigen dood had uitgelokt omdat hij met zijn "obsessieve afkeer" van de president "anderen boos gemaakt" zou hebben. Trump schreef dat de 78-jarige regisseur leed aan wat hij omschreef als "Trump Derangement Syndrome" en misbruikte de tragedie vervolgens om zijn eigen bij elkaar gelogen prestaties te prijzen.

Democratische politici als gouverneur Gavin Newsom van Californië noemden de president "ziek", terwijl senator Chris Murphy stelde dat Trump "compleet doorgedraaid" is. Maar ook Republikeinse Congresleden distantieerden zich van de uitspraken. Het in ongenade gevallen ex-MAGA-boegbeeld Marjorie Taylor Greene benadrukte opvallend genuanceerd dat het om een familietragedie gaat en niet om politiek. Het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Thomas Massie noemde de opmerkingen "ongepast en respectloos" en daagde vicepresident JD Vance en andere partijgenoten uit om Trumps woorden te verdedigen. Het Trump-regime was in alle staten na de moord op Charlie Kirk, sloeg wild om zich heen met beschuldigingen aan het adres van "links" en begon een klopjacht om uiteindelijk enkele honderden mensen te ontslaan die niet genoeg hadden gerouwd om de dood van Kirk of daar zogenaamd om zouden hebben gejuichd. Een voorbeeld daarvan is Jimmy Kimmel die prompt werd ontslagen, maar na een succesvolle kijkersboycot van zender ABC en moedermaatschappij Disney ook gauw weer werd aangenomen.

Reiner zelf is jarenlang een felle criticus van Trump geweest en had meermaals gewaarschuwd dat de VS zou afglijden naar een autocratie als Trump herkozen zou worden. Reiner veroordeelde tegelijkertijd alle politiek geweld, dat deed hij ook direct na de moord op Kirk.

Rob Reiner is onder meer bekend als acteur en regisseur van films als The Princess Bride, When Harry Met Sally en Sleepless in Seattle. In de jaren 70 speelde Reiner de schoonzoon van het personage Archie Bunker in de serie All in the Family.