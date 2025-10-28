Trump laat Witte Huis deels slopen om ruimte te maken voor de Jeffrey Epstein-balzaal Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 125 keer bekeken • bewaren

Terwijl de Amerikaanse economie zich in een vrije val bevindt, doodgewone Amerikanen steeds meer moeite hebben om hun boodschappen te betalen en de federale overheid vanwege een kleinzielige Republikeinse vete al weken gesloten is en ambtenaren geen salaris krijgen, is Trump maar met één ding bezig: een megalomane balzaal aan het Witte Huis.

Tegen alle eerdere beloften in dat de bestaande structuur van het Witte Huis niet zou worden aangetast, is inmiddels de 123-jaar oude oostelijke vleugel van het gebouw volledig gesloopt, tot afgrijzen van veel Amerikanen. En het wordt er vermoedelijk niet beter op zodra het nieuwe bouwwerk er staat. Het wordt namelijk veel groter dan het complete Witte Huis zelf en wordt een Trumpiaans gedrocht van marmer en bladgoud. En dat terwijl werkelijk niemand, behalve Trump zelf, op die zaal zat te wachten.