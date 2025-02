Trump laat Europa barsten, tijd voor een eigen atoomparaplu Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 92 keer bekeken • bewaren

Als Amerika zich terugtrekt, moet Europa zijn eigen afschrikking organiseren.

Donald Trump laat Europa vallen. De NAVO? Overbodig. Amerikaanse bescherming? Niet vanzelfsprekend. Europa wordt door de Amerikanen weggezet als een zwakke, afhankelijke speler en dat beeld is volledig onjuist. De Europese grootmachten beschikken over aanzienlijke militaire macht, en het is tijd om die serieus in te zetten. Als Amerika zich terugtrekt, moet Europa zijn eigen afschrikking organiseren.

Het is onderhand geen geheim meer dat Donald Trump om de zoveel dagen het idee rond laat vliegen dat Amerika uit de NAVO wil stappen. Voor eenieder die verstand heeft van de geschiedenis van Trump en de NAVO moge het duidelijk zijn dat dit geen reële dreiging is. Het wordt vooral gebruikt als pressiemiddel met als doel de Europese mogendheden hun militaire budget op te laten krikken. Dat is geen gek pressiemiddel, gezien de dreiging vanuit Rusland wel reëel is en zelfs met Donald Trump als Amerikaanse president, staan we nog steeds samen met de Amerikanen op het wereldtoneel tegenover dictaturen.

De onder Donald Trump ingezette koers jegens Europa zal helaas niet verdwijnen, zelfs als er een andere president komt. De wereld is sinds het einde van de Koude Oorlog in 1991 ontzettend aan het verharden en we vliegen naar een scenario toe zoals dat er in de vroege twintigste eeuw ook was. Grootmachten houden elkaar in balans, maar de wereldpolitie (in 1900 Groot-Brittannië, in 2025 de Verenigde Staten van Amerika) kijkt toe en doet er steeds minder aan. Dit betekent niet dat we meteen worden gedumpt door de Amerikanen, daar hebben ze weinig belang bij. Op te veel gebieden hebben de Amerikanen economisch, militair en geopolitiek belang bij het in stand houden van de NAVO en de bescherming van Europa.

Dat betekent echter niet dat Europa zich moet vergissen in de capabiliteiten van haar eigen grootmachten. Gezamenlijk vormen de Europese legers een enorme, mogelijk zelfs machtigere, strijdmacht dan Rusland of Iran. Die uitspraak kent natuurlijk nuances, maar het belangrijkste punt is dat Europa niet zo verloren is als de Amerikanen beweren.

Desondanks moeten de EU en alle Europese NAVO-lidstaten deze dreigingen van Trump om uit de NAVO te stappen, of Groenland af te pakken van een EU-lidstaat, langzamerhand serieus nemen. De oplossing ligt namelijk niet per se in enorme uitbreiding van onze militaire capaciteiten, hoewel dat uiteraard helpt.

Nee, de oplossing ligt in een Europese nucleaire afschrikkingsstrategie, waarbij de Fransen en Britten hun capaciteiten uitbreiden tot een gemeenschappelijke Europese paraplu. Zij beschikken over een afschrikarsenaal van minstens 500 kernwapens. Natuurlijk is inzet hiervan ongewenst en allesvernietigend, maar feit blijft wel dat er landen om ons heen zijn (lees: Rusland en helaas zelfs Amerika) die bedreigingen vormen en azen op Europees grondgebied. Hoewel we als Europa beschikken over een flink leger, kunnen we niet de hele wereld aan. Daarbij is strategische voorzorg beter dan paniek achteraf.

Als we een defensieve nucleaire paraplu hebben onder de Fransen en Britten, waarbij heel Europa door deze twee nucleaire grootmachten wordt beschermd, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat enig land écht Europa binnen zal vallen.

Op dit moment vallen de Europese NAVO-lidstaten slechts onder de VS-paraplu, maar deze zal hoogstwaarschijnlijk verdwijnen. De Fransen en Britten hebben helaas nog niet de inzet getoond, of de manier gevonden, om heel Europa onder hun nucleaire paraplu’s te laten vallen. Dat terwijl een gezamenlijke EU-defensie nu echt noodzakelijk is, en dit zou een goede stap zijn in die richting.

De tijd dringt en als Trump zijn (tot dusver loze) dreigementen waarmaakt, hebben we te maken met een geopolitieke aardverschuiving. Voor Europa zal dat een rampscenario betekenen. Op dit moment overleggen de Europese leiders braaf met zijn allen wat de volgende stappen moeten zijn, maar we hebben nu daadkracht en snelheid nodig. President Wild—, ik bedoel Dick Schoof, zou per direct afspraken moeten maken met de Fransen en Britten om in ieder geval Nederland te beschermen. Wat mij betreft beschermen de Fransen en Britten zo snel mogelijk heel Europa. Hoe dit exact moet werken en wat hiervoor nodig is, dat moeten de Europese leiders nu uitzoeken, want eenieder met een beetje realpolitik kan inzien dat de tijden veranderen en dat Europa zichzelf moet gaan verdedigen. Europa moet vijanden afschrikken. Als een land als India niet wordt binnengevallen door anderen dankzij hun beperkte nucleaire capaciteiten, dan zal Europa dat ook niet worden indien dezelfde militaire defensie wordt toegepast.