Trump kondigt grote fascistische razzia's aan, specifiek in anti-Trump-steden

Donald Trump heeft opdracht gegeven tot een uitbreiding van de razzia's gericht op migranten door het hele land. In een bericht op zijn eigen sociale netwerk Truth Social riep Trump federale instanties op om "al hun macht te gebruiken" voor wat hij het "grootste massa-deportatieprogramma in de geschiedenis" noemt.

Opvallend is dat hij specifiek Los Angeles, Chicago en New York noemde als doelwitten. Dit zijn precies de steden waar sinds de grootste protesten tegen Trump's fascistische immigratiebeleid hebben plaatsgevonden. Trumps strategie lijkt dus bewust gericht op steden waar de grootste weerstand tegen zijn bewind zichtbaar is geworden.

De aankondiging kwam één dag na een nieuwe golf van protesten tegen zijn beleid. Op 14 juni demonstreerde de "No Kings"-beweging in steden door het hele land. Pijnlijk opvallend is dat bij de demonstraties miljoenen mensen de straat opgingen, terwijl op diezelfde dag Trumps militaire parade in Noord-Koreaanse stijl maar door een handjevol mensen werd bezocht.