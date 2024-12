Trump komt weer met omkering dader-slachtoffer

Zijn kritiek is overigens een gevolg van Bidens veel te late toestemming aan Oekraïne. Door toe te geven aan zijn angst voor escalatie miste hij een kans toen Rusland vroeg in de oorlog wankelde en liet hij Oekraïne slechts een met de handen op de rug gebonden strikt defensieve oorlog op eigen gebied vechten. Dat werd hem door Poetin in dank afgenomen want deze kreeg daarmee alle ruimte om te escaleren en bovendien met de angst factor te spelen. Bidens risicoaversie had dus slechts een averechts effect.