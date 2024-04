Trump keert zich tegen Wilders Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 345 keer bekeken • bewaren

De populistische Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump, die momenteel in New York terechtstaat voor enkele van zijn criminele praktijken, heeft zich beklaagd over Europese politici die Oekraïne niet willen steunen. Dat meldt Politico. Hij noemde geen namen maar een van die politici is Geert Wilders die zijn PVV-minions in het parlement opdracht heeft gegeven tegen steun aan het door Rusland aangevallen Europese land.

"Waarom geeft Europa niet meer geld om Oekraïne te helpen?" klaagt Trump op zijn eigen sociale netwerk Truth. "Waarom moet de VS meer dan 100 miljard dollar... aan Oekraïne meer dan Europa en wij hebben een oceaan tussen ons in als scheiding! Waarom kan Europa niet evenveel geld geven als de VS om een land dat snakt naar hulp? Iedereen is het er over eens dat de overleving en kracht van Oekraïne veel belangrijker moet zijn voor Europa dan voor ons, maar het is ook belangrijk voor ons. Ga aan de slag Europa!"

Trump klaagt al jaren dat Europa misbruik maakt van de Amerikaanse bereidheid om het continent te beschermen tegen vijandelijke buitenlandse machten. Trump moet weinig hebben van de NAVO, het militaire bondgenootschap dat is opgericht om Europa te beschermen, tegen met name een Russische aanval. De kwestie wordt nijpender omdat niet uitgesloten kan worden dat Trump de verkiezingen in november wint. Intussen dreigt Oekraïne bij gebrek aan voldoende militaire steun de oorlog van Rusland te verliezen.

De partij van Trump, de Republikeinen, houden al maanden opvoering van de hulp aan het belegerde Oekraïne tegen. Mike Johnson, Republikeins leider in het parlement, lijkt nu toch een wet voor meer hulp te willen behandelen, ondanks tegenwerking van de ultrarechtse vleugel die Poetin graag een overwinning bezorgt.

Wilders heeft onlangs verklaard dat hij zich niet meer zal verzetten tegen steun aan het Europese land maar kort daarop stemde de PVV toch tegen een voorstel om het land in nood hulp te bieden. De tientallen leden van de fractie bleven vorige maand ook allemaal weg tijdens een groot debat over Oekraïne in de volksvertegenwoordiging. Wilders wil naar verluidt het geld dat nu naar Oekraïne gaat onder meer kunnen gebruiken om de maximum snelheid op snelwegen permanent te verhogen naar 130 kilometer per uur.