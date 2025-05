Trump kan met een druk op de knop honderden Nederlandse overheidssites platleggen

De Nederlandse overheid is veel kwetsbaarder dan gedacht door haar grote afhankelijkheid van Amerikaanse cloudservices, zo blijkt uit onderzoek van de NOS . De 1722 onderzochte websites van overheden en cruciale bedrijven maken vrijwel allemaal gebruik van Amerikaanse servers, waaronder negen van de vijftien ministeries die Microsoft-diensten gebruiken.

Nu de VS onder het Trump-regime een steeds gevaarlijker en onvoorspelbaarder autocratie wordt, groeit ook het risico dat de VS zijn technologische dominantie misbruikt voor politieke doeleinden. De Amerikaanse wetgeving geeft inlichtingendiensten nu al ruime bevoegdheden om data op te vragen, ook wanneer deze in Europa wordt opgeslagen.