Trump is terug en wil weer president zijn Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 178 keer bekeken • bewaren

Donald Trump stelt zich opnieuw verkiesbaar voor het presidentschap van de Verenigde Staten in 2024. Dat heeft de oud-president dinsdagnacht bekendgemaakt. Er lopen momenteel meerdere onderzoeken naar Trump, zowel strafrechtelijk als in de Senaat. Onder andere vanwege zijn rol in de terreuraanslag op het Capitool op 6 januari 2021.

Trump hield zijn toespraak thuis in Mar-a-Lago, de exclusieve club die hij om belastingtechnische reden in zijn privéwoning heeft veranderd en waar hij staatsgeheimen bewaarde die hij na zijn vertrek uit het Witte Huis illegaal had meegenomen. Volgens Trump, die in 2016 de popular vote verloor aan Hillary Clinton maar alsnog in het Witte Huis belandde en in 2020 ruimschoots verloor van Joe Biden, zegt er zeker van te zijn opnieuw president te worden.

Hoewel vriend en vijand nauwelijks verbaasd kunnen zijn dat Trump zich opnieuw verkiesbaar stelt, plaatst hij zijn Republikeinse partij in een moeilijke positie. Bij de tussentijdse verkiezingen heeft de partij buitengewoon slecht gepresteerd. Het is traditie dat de partij van de zittende president veel zetels verliest in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De Democraten wisten echter de Senaat te behouden en staan maar een paar zetels op achterstand in het Huis. Op een na hebben alle door Trump gesteunde kandidaten verloren. De grote Republikeinse winnaar was gouverneur van Florida Ron DeSantis die na een openlijke ruzie met Trump juist overweldigend won. Ook van DeSantis wordt verwacht dat hij zich kandidaat stelt.

Politiek analisten in de Verenigde Staten houden ondertussen hun adem in. Nu Trump opnieuw de macht probeert te grijpen, minder dan twee jaar na de gewelddadige poging tot een staatsgreep door zijn achterban, bestaat de vrees dat het land zich moet opmaken voor een periode van oplaaiend geweld. Trump zelf sorteerde ondertussen alweer voor op het omverwerpen van de democratie. Hij vertelde zijn aanhang dat als hij weer president wordt, hij direct de verkiezingsregels aanpast zodat op verkiezingsnacht zelf de winnaar wordt uitgeroepen. Dat zou betekenen dat veel stemmen uit grote steden of die per post zijn uitgebracht, wat veelal Democratische stemmen zijn, niet worden geteld.