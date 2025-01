Trump is een workaholic, hij veroorzaakt al chaos voor hij officieel begint

Nog voor hij het Witte Huis heeft betrokken, is Donald Trump aan de slag gegaan. Hij is zo’n workaholic hij ook onbezoldigd chaos veroorzaakt, constateert The Daily Show. In een persconferentie zinspeelde Trumo op het annexeren van Canada, het binnenvallen van Groenland en het heroveren van het Panamakanaal. Ondertussen beledigt hij de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, vanwege de branden in Los Angeles. Trump noemt hem Newscum. “Te midden van de chaos komt Trump in actie door de strategische noodvoorraad voor bijnamen aan te spreken”, aldus presentatrice Desi Lydic.