Trump is aan het verliezen

Een lichtpuntje in de Amerikaanse staat Texas. Een door Trump gesteunde kandidaat is daar, bij tussentijdse verkiezingen in een conservatief district, verslagen door de Democraat Taylor Rehmet.

Het AD spreekt van 'een pijnlijke afgagng':

Trump kreeg bij de presidentsverkiezingen zelf nog een ruime meerderheid van de kiezers in het district achter zich. Dat zijn kandidaat er nu verliest, kan voor nieuwe onrust onder Republikeinen zorgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Dan staat de controle over het landelijke parlement op het spel. ,,De uitslag van vanavondbewijst dat geen enkele Republikeinse zetel veilig is", aldus de Democratische voorzitter Ken Martin in een verklaring.

Het is niet de enige tegenslag voor Trump, die zoals bekend niet tegen zijn verlies kan. De NOS, altijd voorzichtig als het gaat om kritische berichtgeving over Trump, meldt dat het volksverzet tegen de oranje autocraat maar blijft aanzwellen en het aantal protesten snel toeneemt:

De woede over de werkwijze van ICE staat centraal, maar mensen spreken zich ook uit tegen onder meer bezuinigingen bij overheidsdiensten, de hoge inflatie en het agressieve buitenlandbeleid. "Het heeft lang geduurd, maar Amerikanen worden eindelijk wakker", vertelt Mary Corcoran. Ze is directeur en medeoprichter van de Save America Movement, een van de protestbewegingen in de VS. "Steeds meer mensen zien hoe hun land verandert en eisen een president wiens wil geen wet is."

De peilingen onderschrijven de berichten. Een ruime meerderheid van de ondervraagden, 56 procent, is volgens de Amerikaanse versie van Peilingwijzer, waarbij de resultaten van tal van verschillende peilingen samengevoegd worden, van mening dat Trump het slecht doet als president.

De ontevredenheid wordt onder meer aangejaagd door het dodelijk gewelddadige optreden van de privé-militie ICE, die door Trump naar Democratische gebieden wordt gestuurd om op migranten te jagen. De slecht opgeleide ICE-agenten leggen daarbij een ongekend intimiderend gedrag aan de dag. Op nieuwe beelden is te zien hoe een onschuldige vrouw met de dood wordt bedreigd nadat ICE-agenten haar in haar auto tot stoppen dwongen.