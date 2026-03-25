Trump-insiders lopen binnen dankzij handel met voorkennis over Iran-oorlog

Voor de Amerikaanse financiële markten maandag opengingen plaatste Donald Trump een bericht op zijn eigen sociale netwerk. Er zouden gesprekken plaatsvinden met Iran. De aangekondigde Amerikaanse aanvallen op Iraanse energiecentrales gingen om die reden niet door.

Een kwartier voor dat bericht werd geplaatst, was er al een zeer opmerkelijke piek in de handel in olie-futures. Rond hetzelfde tijdstip werd er plotseling fors gehandeld in S&P 500-futures. Met dergelijke futures kunnen speculanten geld verdienen als ze goed voorspellen welke kant de markten op zullen bewegen. In dit geval: de olieprijs gaat dalen, de Amerikaanse beursindex S&P 500 gaat omhoog.

CNBC bericht:

“De timing van de volumepieken in zowel aandelen als ruwe olie trok de aandacht van handelaren, met name gezien het ontbreken van een duidelijke aanleiding op het moment dat ze zich voordeden.”

De conclusie lijkt onvermijdelijk: handelaren met voorkennis hebben waanzinnig geprofiteerd van Trumps aankondiging. Econoom Paul Krugman wijst erop dat dit bepaald niet de eerste keer was:

“Dit was niet de eerste keer dat zoiets onder Trump gebeurde. Er waren grote, verdachte bewegingen op de voorspellingsmarkt Polymarket voorafgaand aan eerdere aanvallen op Iran en Venezuela. Maar deze anticipatie op het Amerikaanse beleid was echt enorm: de Financial Times schat de verkoop van oliefutures in die magische minuut maandagochtend op ongeveer 580 miljoen dollar, en dat is exclusief de aankopen van aandelenfutures.”

Normaal gesproken zouden dergelijke koersbewegingen leiden tot onderzoek naar handel met voorkennis, maar de kans dat het Trump-regime een dergelijk speurwerk toestaat lijkt nihil.