Trump houdt vol onschuldig te zijn

10 aug. 2022 - 14:02

Opmerkelijk dat deze seriecrimineel nog steeds vrij rondloopt. Verkrachting, meervoudige aanrandingen, met bewijs op tape plus dna, meervoudige oplichting en fraude in geschriften, bleek gewoon geschikt te kunnen worden, gepakt voor racisme, en ook geschikt, honderden documenten van vele rechtszaken vernietigd. Tussendoor nog een miljard van de staat gestolen. Chantage, intimidatie etc. Maar dat blijk allemaal te kunnen in de nepdemocratie de VS, waar een kleine elite van de miljardairsmaffia zo veel invloed heeft dat zo'n seriecrimineel als Trump niet alleen nog vrij rondloopt dat hij nog een fascistische coup probeerde te plegen, maar een flink deel van de sukkeltjes die hij dag-in-dag-uit voorliegt en nog wat armer probeert nu in de gevangenis zitten voor misdaden die volkomen door Trump in de gang gezet zijn.