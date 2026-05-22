Trump hijgt in de nek van Groenland en Europa staat op de weegschaal

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds

M’n haren gingen recht overeind staan toen ik las dat Trump nog steeds achter Groenland aanzit. De hele situatie doet me denken aan de Netflix-serie The Great. Deze gaat over de zoon van Peter de Grote die getrouwd is met Catharina de Grote.

Waarom Peter de Grote?

Waarom haal ik deze serie bij de hedendaagse politiek? In de 18e eeuw was beschaafdheid ver te zoeken, al deden ze graag alsof met hun prachtige kleding en sjieke feesten.

In dat opzicht zie ik duidelijke overeenkomsten. De situatie met Groenland, is typisch zo’n machtsspelletje: Amerika wil Groenland hebben en daarmee uit.

Weg vrije wil

Europa wordt gechanteerd met hogere handelstarieven. Weg vrijheid en vrije wil. Is dat echt wat we willen? Geen keuze, geen onderhandeling, geen respect voor de Groenlanders zelf.

Wat ik zo wonderbaarlijk vind is dat we onszelf zo graag zien als beschaafde, moderne mensen maar ondertussen vertrappen we de kwetsbaren in de samenleving.

Om ons echt te onderscheiden van het tijdperk van de middeleeuwen is het noodzakelijk dat we ons stevig uitspreken tegen Amerika. We zijn lang genoeg onderdanig en afhankelijk geweest, het is tijd dat we sterker worden en onszelf gaan beschermen.

Samen zijn we sterker

Gelukkig treden Denemarken en Groenland wel ferm op tegen Trumps handelswijze. Daar kan Europa nog wat van leren. Ik denk dat het hoog tijd is dat Europa minder onderdanig en afhankelijk van Amerika gaat zijn. We hoeven niet meegezogen te worden in de grillige machtspelletjes van een man.

Quote uit de serie

Misschien gooi ik mezelf tegen een muur met het schrijven van dit stukje… Toch wil ik op mijn eigen manier mijn licht laten schijnen. Het is hoog tijd voor daden.