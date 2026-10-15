Trump helpt Poetin bij het ombrengen van Oekraïners, Musk ontkent schuld Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1371 keer bekeken • Bewaren

De Amerikaanse miljardair en Trump-handlanger Elon Musk ontkent dat hij opdracht heeft gegeven het gebruik van een vitaal satellietnetwerk te beperken voor Oekraïense militairen. Het afknijpen van Starshield is volgens hem een zaak van het Pentagon.

De Ierse Journal schrijft:

"Starshield-systemen zijn eigendom van en worden beheerd door de Amerikaanse overheid. Eventuele beperkingen in snelheid of gebruik worden bepaald door het Amerikaanse leger en uiteindelijk door de Amerikaanse president", aldus Musk, verwijzend naar de Amerikaanse president Donald Trump. (...) Oekraïense defensiefunctionarissen hebben gesuggereerd dat Washington verantwoordelijk is voor de lagere snelheden bij sommige internetterminals. Deze terminals worden door het Oekraïense leger gebruikt om doelen in door Rusland bezet gebied te raken en om interceptiedrones aan te sturen.

De regering van miljardair Trump is gestopt met het waarschuwen van Oekraïne voor Russische raketaanvallen. De hoofdstad Kyiv werd twee nachten achter elkaar getroffen door ballistische raketten, voordat het luchtalarm de bevolking kon oproepen dekking te zoeken. "Trump maakt een keuze – en die helpt Poetin direct bij het afslachten van Oekraïense burgers", aldus Amerikaanse Democraten van de commissie Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden in een verklaring. Zij noemden de beperkingen "onacceptabel", zeker nu Oekraïne wordt bestookt door een golf van Russische drones en raketten.

De Democraten roepen Trump op de beperkingen op Starshield onmiddellijke op te heffen. Trump wil met het oog op binnenlandse verkiezingen die hem volgens peilingen een grote nederlaag gaan bezorgen, de kiezers wijsmaken dat Oekraïne de oorzaak is van de enorme prijsstijgingen in de VS, vooral van dieselbrandstof. In werkelijkheid is de oorlog die Trump samen met Netanyau startte tegen Iran de oorzaak. Die oorlog verloopt voor de VS ook al desastreus.