Trump heeft niet alleen Oekraïne maar ook heel Europa verkocht en verraden Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 755 keer bekeken • bewaren

Wij staan er alleen voor maar we hoeven ons niet te laten intimideren

Het is nu duidelijk: Amerika is niet langer onze bondgenoot maar onze tegenstander. Over de hoofden van de Europese Unie heen reikt Donald Trump aan Vladimir Poetin de hand. Eigenlijk niet verbazend, want mentaal, karakterologisch en voor een belangrijk deel ook ideologisch zijn zij verwante zielen. Hij kreeg de overwinning aangeboden op een zilveren schaal net Salomé het afgehakte hoofd van Johannes de Doper. Voor vrede moeten niet alleen de Krim maar ook het bezette en betwiste Oosten van Oekraïne worden afgestaan. Wat overblijft mag niet eens lid van de Navo worden. Let wel: dit is niet de uitkomst van onderhandelingen, het is het begin. Dat althans valt op te maken uit de woorden van de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth. Het is een heel andere toon dan tegen Mexico en Canada wordt aangeslagen.

Hegseth eiste van de Europese landen wel dat zij zouden investeren in hun eigen veiligheid maar het ziet er niet naar uit dat zij bij de vredesonderhandelingen mogen aanschuiven. Zoals het er nu naar uitziet, zit zelfs Oekraïne aan een zijtafeltje.

Als dan de vijandelijkheden worden beëindigd moet de vrede volgens Hegseth verzekerd worden door een vredesmacht die geen onderdeel uitmaakt van de NAVO en geen Amerikaanse troepen omvat.

Met andere woorden: Europa kan de bout hachelen. Het is verkocht en verraden.

De enige fatsoenlijke manier om het Oekraïense probleem aan te pakken is als volgt: de betwiste gebieden worden ontruimd, zowel door de Russen als door de Oekraïners. Daarna neemt een hoge commissaris van de Verenigde Naties tijdelijk het gezag over. Er volgt een referendum. De inwoners kunnen per district kiezen voor toetreding tot de Russische Federatie of de Oekraïne. Wie vinden dat ze aan de verkeerde kant van de grens terecht zijn gekomen mogen verhuizen op kosten van de overheid.

Zo zou het eraan toe gaan in een beschaafde, democratische wereld maar in onze tijd wordt de dienst in toenemende mate uitgemaakt door krachtpatsers en pestkoppen. Er zal geen sprake van zijn dat de gemiddelde Oekraïner iets te zeggen krijgt over zijn eigen lot. Daarover beslissen uiteindelijk twee grote heren met een maffiamentaliteit.

Vanaf vandaag bevinden de Europese landen zich dan ook in een politieke crisis. Ze staan alleen. Ze hebben in principe alleen elkaar nog om op te vertrouwen. Het betekent dat de lidstaten van de Europese Unie voor hun eigen hachje nauwer dan ooit moeten samenwerken. Ze hebben een glashelder buitenlands beleid nodig en een gezamenlijke defensie met een geloofwaardige atoommacht. Het is essentieel het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland zoveel mogelijk bij deze gang van zaken te betrekken. Met zijn allen vormen de Europese landen het belangrijkste bastion van de democratie ter wereld. Daarnaast moet Europa op zoek gaan naar nieuwe partners op allerlei gebied. Die zijn te vinden in Latijns Amerika en onder de Brics-landen. Die zijn bezig een nieuwe monetaire wereldstandaard op te bouwen als concurrent van de dollar. Europa met zijn euro zou daaraan kunnen meewerken.

Als Oekraïne zijn vrede van de schande krijgt opgelegd, zou Europa toch bij moeten dragen aan vredestroepen het liefst onder de paraplu van de Verenigde Naties. Het is vernederend maar beter dan Oekraïne helemaal aan zijn lot over te laten.

Zodra de Verenigde Staten Europese bedrijven met sancties dreigen als ze niet tegenover derde landen een door Washington bepaalde gedragslijn volgen, verbied ze dan aan die eisen te voldoen. Geef staatsondersteuning als daardoor financiële schade geleden wordt.

Gaan de Amerikanen er toe over tegoeden te bevriezen van medewerkers van het Strafhof of andere internationale organisaties die Trumps toorn hebben opgewekt, dan wel banken aanpakt zelfs als die zulke klanten buiten de Verenigde Staten diensten verlenen, pak dan de bezittingen van Amerikanen in Europa aan ter compensatie. Het is immers duidelijk: lieverkoekjes worden niet gebakken. Kijk eens hoe Trump zijn vriend Rutte te kakken heeft gezet nadat deze al die vurige oproepen had gedaan tot verdere bewapening tegen de dreiging van duivel Poetin en ter bescherming van de Oekraïne. Nu gaat de president beleefd en vriendelijk bij hem te biecht.

Eerst kunnen de burgers zelf iets doen, ja zelfs daar morgen mee beginnen. In Canada kwam een spontane boycot tot stand van producten uit de Verenigde Staten. Dat is ook een tof idee voor ons in Europa. Koop geen Amerikaanse producten meer. Keer dat land de rug toe want dat heeft het met ons ook gedaan.

Tot slot: deze week heeft Trump ons midscheeps geraakt. Dat valt niet te ontkennen. Bereid je voor op zeer lastige tijden want de kans is groot dat juist Europa in de hoek terecht komt waar een breed assortiment klappen vallen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.