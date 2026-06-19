Trump heeft het verknald bij Meloni, Italiaanse minister blaast bezoek aan VS af Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 1176 keer bekeken • Bewaren

De Italiaanse buitenlandminister Antonio Tajani heeft zijn bezoek aan de Verenigde Staten geschrapt wegens "ernstige en beledigende" uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt ANP. Volgens de Italiaanse zender La7 heeft Trump gezegd "uit medelijden" met de Italiaanse premier Giorgia Meloni op de foto te zijn gegaan, nadat zij hem "erom had gesmeekt".

Trumps uitspraken "zijn een belediging voor heel Italië", stelt Tajani, die maandag en dinsdag in de VS werd verwacht. Meloni zei eerder tegen La7 "verbijsterd" te zijn over Trumps uitspraken over hun contact op de G7-top deze week. Zijn verklaring was volgens haar "volledig verzonnen", wat gezien Trumps relatie met de waarheid bijzonder aannemelijk is. "Er is één ding dat hij moet onthouden," aldus Meloni, "noch ik, noch Italië smeekt ooit."

In Meloni had Trump lange tijd een zeldzame bondgenoot binnen de Europese Unie, maar hun relatie verslechterde nadat Trump had uitgehaald naar paus Leo wegens diens kritiek op de Iranoorlog. Meloni noemde Trumps uitspraken "onacceptabel", waarop hij heel volwassen antwoordde dat Meloni zelf onacceptabel is.