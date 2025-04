Trump greep in nadat hij in de krant las dat Musk topgeheime meeting over oorlog met China wilde bijwonen

Op social media tetterde Donald Trump dat de onthulling van de New York Times 'fake news' was, maar in werkelijkheid schrok hij zich een hoedje. De krant had op 20 maart ontdekt dat Elon Musk de volgende dag een topgeheim overleg van het Pentagon over de voorbereiding op een eventuele militaire oorlog met China zou bijwonen. Daarbij was sprake van belangenverstrengeling want de miljardair die tevens de rechterhand van Trump is, heeft nogal wat zakelijke belangen in China.