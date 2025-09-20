Trump-gestapo zet grof geweld in tegen vreedzame demonstranten en Democratische politici Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 141 keer bekeken • bewaren

Bij protesten tegen de fascistische razzia's van Trump-gestapo IC in de buurt van Chicago zijn vrijdag tal van vreedzame demonstranten en meerdere Democratische politici belaagd met traangas en beschoten met zogeheten pepperballs, kleine kogeltjes die bij inslag een chemische stof vrijgeven vergelijkbaar met pepperspray. Daniel Biss, burgemeester van Evanston en kandidaat voor het Congres, en Kat Abughazaleh, eveneens Congres-kandidaat, raakten gewond tijdens demonstraties bij een ICE-detentiecentrum in Broadview, Illinois. Volgens ooggetuigen gooiden zwaar bewapende federale agenten Abughazaleh op de grond, waardoor zij verwondingen aan haar hand en blauwe plekken opliep. Biss beschreef hoe hij door het traangas niet meer kon ademhalen en op de grond viel.

De protesten zijn onderdeel van het verzet tegen grootschalige immigratie-operaties die begin september zijn gestart. De zogenaamde "Midway Blitz Operation" heeft volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid inmiddels tot bijna 550 arrestaties geleid. Inmiddels is bekend dat daarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen de "criminele immigranten" waar Trump op zei te focussen, en willekeurige burgers met een migratieachtergrond. De ICE-agenten zijn vrijwel altijd gemaskerd en gebruiken grof geweld, aangemoedigd door het Witte Huis. In veel Amerikaanse steden waar ICE opereert komen burgers massaal in opstand, wat er al vaak toe heeft geleid dat ICE met de staart tussen de benen moest aftaaien.

Ook in New York escaleerden de spanningen deze week, waar donderdag elf lokale en staatspolitici werden gearresteerd tijdens een protest bij een ICE-gebouw in Manhattan:

Afgelopen week kondigde Trump aan nog harder op te zullen treden tegen "links" en critici van het fascistische regime. Ook besloot de Amerikaanse regering "Antifa" tot terreurorganisatie te bestempelen, zonder daarbij een definitie te hebben van wie of wat "Antifa" precies is. De vrees bestaat dat het regime hiermee elke willekeurige burger of dissidente politicus tot "Antifa" kan rekenen en vervolgen onder de antiterreurwetgeving.