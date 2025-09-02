Trump-gestapo krijgt Israëlische spionagetool als hulpmiddel bij fascistische migrantenjacht Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 131 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft toegang gekregen tot een van de meest geavanceerde én omstreden hacktools ter wereld, na een besluit van het Trump-regime om een contract met Paragon Solutions in te laten gaan. Dit Israëlische bedrijf produceert spyware genaamd Graphite, waarmee elke mobiele telefoon gehackt kan worden, inclusief versleutelde applicaties zoals WhatsApp en Signal.

Het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid sloot het contract van al in 2024 af onder de Biden-regering, maar zette de ingebruikname op pauze totdat was uitgezocht of de spyware de Amerikaanse privacywetgeving niet overtrad. Uit de aanbestedingsdocumenten blijkt nu dat daar geen onderzoek meer naar wordt gedaan. De software kan niet alleen de locatie van personen volgen en berichten lezen, maar ook als afluisterapparaat fungeren door de microfoon van telefoons te manipuleren.

Burgerrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het gebruik van deze technologie door ICE, een dienst die zich onder Trump op grote schaal en grove wijze schuldig maakt aan schending van mensenrechten in hun poging zoveel mogelijk immigranten op te pakken en te deporteren. Spyware-expert John Scott-Railton van de Citizen Lab waarschuwt dat invasieve hacktools als Graphite "ontworpen zijn voor dictaturen, niet voor democratieën gebouwd op vrijheid en bescherming van individuele rechten."