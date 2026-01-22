Trump-gestapo arresteert vier kinderen in Minnesota, waaronder vijfjarige kleuter Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 499 keer bekeken Bewaren

Foto: Columbia Heights Public Schools

Trump-gestapo ICE heeft deze maand minstens vier kinderen uit hetzelfde schooldistrict in Minneapolis opgepakt, waaronder een 5-jarige jongen. Dat melden Amerikaanse media, waaronder The Washington Post. De kleuter Liam Conejo Ramos werd dinsdagmiddag samen met zijn vader gearresteerd op hun oprit, direct nadat ze thuiskwamen van school. De school beschuldigt de fascistische troepen ervan het kind vervolgens als "lokaas" te hebben gebruikt door hem aan te laten kloppen om te controleren of er nog anderen in huis waren. Buren die buiten waren, smeekten de agenten het kind bij hen achter te laten, maar ICE weigerde. Het gezin Ramos is geen Amerikaans staatsburger, zo laat een advocaat weten, maar bevindt zich in de procedure voor een verblijfsvergunning waarbij alle regels "perfect" worden nageleefd. Regels die niets meer waard zijn onder het huidige regime.

Deze maand werden nog drie andere scholieren opgepakt bij de razzia's. Een 17-jarige werd uit de auto getrokken op weg naar school, een andere 17-jarige werd samen met diens moeder uit hun appartement gesleurd, en een 10-jarig meisje werd samen met haar moeder opgepakt. De kinderontvoeringen door ICE zorgen voor verdere spanningen in de door ICE belegerde staat, nadat een ICE-agent eerder deze maand de 37-jarige Renee Good vermoordde.

Het Trump-regime liegt over de aanwezigheid van de fascistische troepen door te stellen dat ze slechts immigranten oppakken "die veroordeeld zijn voor geweldsmisdrijven". Schooldirecteur Zena Stenvik vroeg daarop terecht: "Waarom arresteer je dan een 5-jarige? Je kunt me niet vertellen dat dit kind geclassificeerd zal worden als een geweldadige crimineel." Het antwoord daarop is: waarschijnlijk wel, want dat is wat een fascistisch regime als dat van Trump doet. Amerika en de rest van de de wereld zijn gewaarschuwd.