Trump gedraagt zich als een zonnekoning

De functie van Amerikaanse president wordt wel gezien als de machtigste op aarde. Het verschil tussen Trump en zijn voorgangers is dat hij die macht ook ten volle wil gebruiken. Hij ziet zichzelf in het rijtje staan van Alexander de Grote, de Romeinse keizers, maar ook Hitler en Stalin. Stuk voor stuk niets ontziende leiders die deden waar ze zin in hadden, niet gehinderd door de rechtsstaat of volksvertegenwoordiging.

De Amerikaanse journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan werkten drie jaar aan hun boek Regime Change waarin ze nauwgezet reconstrueren hoe het er aan toe gaat in het Witte Huis, dat steeds meer op een paleis moet gaan lijken. Nieuwsuur sprak met hen. Zo is er de anecdote dat Trump eigenhandig gouden versieringen aanbrengt, als een soort doe-het-zelvende zonnekoning. Zijn staf bestaat uit lakeien en hij heeft het zo georganiseerd dat hem niets verteld wordt wat hij niet wil horen. Zo kan hij altijd in zijn eigen gedroomde successen blijven geloven.