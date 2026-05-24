Trump gaat door met de oorlog tegen Iran te verliezen

Er vindt een daadwerkelijke verzwakking plaats van het Westen.

Er bestaat in het Nederlands een fraai gezegde: “Je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is”. President Donald Trump doet dat aan de lopende band. Vooral in het conflict met Iran heeft hij daar de laatste weken een handje van. Getuige bijvoorbeeld dit bericht dat hij via Truth Social met de wereld deelde:

Trump deelt ons mee dat hij van die fijne telefoongesprekken had gevoerd met een aantal leiders in het Midden-Oosten onder wie zelfs Benjamin Netanyahu. En dat terwijl de correspondent in Jeruzalem van de New York Times toch enige dagen terug wist te melden dat ze - eveneens over de telefoon - een enorme schreeuwpartij hadden gehad omdat de Israëlische premier de oorlog door wil zetten.

Onderwerp van Trumps bericht was de deal met Iran die nu vrijwel rond zou zijn. De straat van Hormoez gaat dan weer open.

Voor het overige doet Trump er het zwijgen aan toe over wat er allemaal in die deal zou staan. Er valt namelijk heel wat op de woorden van de president af te dingen.

Om te beginnen is het helemaal geen deal maar een zogenaamd memorandum of understanding. Het behelst niet meer dan een routekaart voor verdere onderhandelingen. Wij weten allemaal dat de Iranese diplomaten meesters zijn in het rekken van gesprekken en het steeds weer opvoeren van kleine zaken die éérst geregeld moeten worden voor men verder kan gaan.

CNN beweert iets meer te weten over het memorandum. Miljarden aan bevroren tegoeden van Iran worden ontdooid. Op de agenda komt wat er moet gebeuren met de voorraden aan uranium van het regime. Naar verluidt zullen de Amerikaanse strijdkrachten afstand houden tot Iran. Fars News, een aan de Revolutionaire Garde gelieerd persbureau, heeft inmiddels laten weten dat de straat van Hormoez nu onder controle van Iran komt. En over nucleaire zaken kan pas worden gesproken als de wapenstilstand met zestig dagen wordt verlengd.

In de marge zou ook een definitief eind moeten komen aan Israëls militaire operaties in Libanon.

Dit is wat je noemt een oorlog verliezen. Voordat de Verenigde Staten en Israël hun luchtoffensief begonnen, was de straat van Hormoez gewoon open voor schepen onder alle vlaggen. Hij maakte deel uit van de internationale wateren. Nu is dat niet langer het geval. De Revolutionaire Garde denkt er zelfs aan permanent tol te gaan heffen. Er zijn al rederijen die voor eenmalige doorvaart van een supertanker twee miljoen dollar hebben betaald. De Iranese proxies Hezbollah, Hamas en de Houthi’s zijn allesbehalve uitgeschakeld.

Het regime zit vast in het zadel. Na de aanslagengolf op de oorspronkelijke leiders van Iran, is de macht nu overgenomen door de leiding van de Revolutionaire Garde. De hand van het regime rust zwaarder dan ooit op de bevolking. Aan de lopende band vinden executies plaats. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de machthebbers ooit milder worden. In eigen ogen hoeven zij uitsluitend aan God verantwoording af te leggen en zij weten precies wat God van hen wil. Wie daar vragen over stelt, geldt als verrader.

Dezer dagen moesten de lidstaten van de NAVO in Europa laten zien hoe zij de vorig jaar aan Trump gedane belofte hun defensiebudgetten te verhogen naar 5% van hun BNP hadden waargemaakt. Als het kon tot op de komma nauwkeurig. Het was passend geweest als ze ook iets anders hadden voorgerekend: de miljarden en nog eens miljarden die zij erbij inschieten vanwege de razendsnelle prijsverhogingen van fossiele brandstoffen door de sluiting van de Straat van Hormoez.

Dat is namelijk net zo goed een onderdeel van Trumps nederlaag: het westen gaat een periode van verarming tegemoet. Als die lang aanhoudt, is het blijvend verzwakt. Misschien is dit zelfs het begin van het einde.

De Revolutionaire Garde heeft er dan ook alle belang bij de schemerperiode tussen oorlog en vrede zo lang mogelijk te rekken - zonder vrije doorgang in de straat van Hormoez. Elke dag langer verzwakt de positie van de Verenigde Staten.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

