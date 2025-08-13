Trump gaat Amerikaanse musea politiek 'zuiveren' Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

Weet je nog dat rechts klaagde over 'politieke correctheid' en dat je 'niks meer mag zeggen'? Voor zover je nog niet begreep wat er achter die klaagzang zit, wordt dat nu wel duidelijk. Niets anders dan een onvervalst verlangen tot censuur van feiten en opvattingen die niet in de eigen kraam te pas komen. De regering Trump gaat Amerikaanse musea politiek zuiveren.

In een brief aan het gerenommeerde Smithsonian Institute, waartoe de belangrijkste wetenschappelijke musea ter wereld behoren, deelt het Witte Huis de opdracht uit dat alle teksten, catalogi en plannen van tentoonstellingen voorgelegd moeten worden aan censors van de president.

De censors gaan beoordelen of de inhoud voldoet aan de politieke eisen van de president. Dat noemen ze natuurlijk anders. Officieel controleren ze 'de toon, historische context en aansluiting bij Amerikaanse idealen'.

Trump en zijn trawanten hebben er moeite mee als het publiek informatie krijgt over de duistere kanten van de Amerikaanse geschiedenis. Eerder al werden overheidssites 'gezuiverd' onder meer door het verwijderen van de verhalen van Afro-Amerikaanse oorlogshelden.