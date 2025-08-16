Trump First Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 342 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Onze afzetmarkt is te groot voor de VS om de veiligheid van Oekraïne en Europa te negeren.

Trump beloofde “America First”, maar wat hij eigenlijk doet is uitvoering geven aan “Trump First”. Zijn hele presidentschap draait om Deals met een hoofdletter! Primair voor hem zijn zakelijke privé-belangen. Zoals het belang van zijn hotels, vastgoed en andersoortige zakelijke belangen. Secundair en ondergeschikt staat het Amerikaanse landsbelang.

Buitenlandse delegaties verbleven vaak in het Trump International Hotel in Washington. Om toegang tot de president te krijgen wordt het selectiecriterium van een verblijf in zijn hotels gehanteerd. Doorslaggevend zijn Deals waar primair zijn portemonnee beter van wordt. In de relatie met China werden op cruciale momenten tientallen handelsmerken aan zijn zakelijk merk toegekend, terwijl hij onderhandelde over importtarieven en sancties.

Donald Trump ontving als geschenk van de koninklijke familie van Qatar een luxe Boeing 747-8 jumbojet. Ter waarde van ongeveer 400 miljoen dollar. De 'Foreign Emoluments Clause', verbiedt in de VS het accepteren van aanzienlijke geschenken van buitenlandse regeringen door federale functionarissen. Trump nam het dankbaar aan, terwijl hij publiekelijk zei dat hij alleen voor Amerika werkte. Voornoemd vliegtuig is uiteindelijk aan de Amerikaanse luchtmacht ter beschikking gesteld.

De ontvangst, duur en uitkomst van het gesprek van Trump met Poetin in Alaska laten zien dat dit patroon niet stopt. Achteraf beoordeeld stond Trump daar als zakenman die vooral nieuwe kansen voor zichzelf zocht. De ontvangst met de rode loper voor Poetin is een directe technische Knock Out voor Zelensky, Oekraïne en Europa! De duur van het gesprek en de uitkomst versterken het vermoeden dat het onderwerp Oekraïne van ondergeschikt belang was op de vergaderagenda van beide onderhandelende teams.

Rusland deskundigen weten dat Trump met zijn zakelijke insteek van het willen sluiten van Deals politiek volstrekt niet is opgewassen tegen Poetin. Die gewend is zijn politieke opponenten in hun eigen pak te naaien zonder dat het slachtoffer dat zelf doorheeft. Dat gaat ook voor de zakenman Trump op.

Een onveilig Europa als gevolg van een onveilig Oekraïne zal blijvend ook de belangen van de VS schaden. Dat inzicht is alleen nog niet of onvoldoende doorgedrongen bij een president die het landsbelang ondergeschikt maakt aan zijn eigen gewin.

En dat ondermijnt voor zowel Oekraïne als ook Europa het vertrouwen in Trump als wereldleider om verstandige beslissingen te nemen om de veiligheid van Oekraïne en van Europa goed te borgen. De economische macht van Europa is te groot om Europa als een economisch machtsblok te negeren. In de wetenschap dat de VS afhankelijk blijft van de afzetmarkt Europa.