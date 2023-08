Trump-fan Javier Milei wint Argentijnse voorverkiezingen, land riskeert ruk naar extreemrechts

De 52-jarige extremist Milei heeft als standpunten onder meer dat de centrale bank van Argentinië moet worden afgeschaft, dat de klimaatcrisis een leugen is, dat seksuele voorlichting een truc is om gezinnen te ontwrichten, hij wil de verkoop van organen legaliseren en vindt dat het makkelijker moet worden voor burgers om wapens te kopen.

De huidige regeringscoalitie van president Alberto Ángel Fernández behaalde 27 procent van de stemmen. Fernández werd in 2019 de opvolger van Mauricio Macri waarmee Argentinië na vier jaar weer een linkse president kreeg. Hij erfde een land in een diepe economische crisis, een waar Argentinië nog altijd in verkeert. Het land kampt met een jaarlijkse inflatie van meer dan 100 procent, stijgende armoede en een snel in waarde dalende munt. Die factoren zijn volgens analisten een reden om zich af te zetten tegen de zittende politici en te kiezen voor een extremistische outsider.