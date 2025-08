Trump en de ondergang van de Westerse beschaving

Trump is in de jongste Westerse geschiedenis een alleenheerser die zich aan het begin van de 21e eeuw almachtig waant en meent te beslissen over oorlog en vrede. In zijn land, dat zich in een neergaande lijn ontwikkelt, weet hij zich niet gehinderd door wet en rechter. In het geval hij in de wereld niet direct resultaten boekt, verliest hij zijn aandacht en trekt hij zich terug om zijn eigen, private imperium te besturen. Naast leider van een almachtig land is hij ook de almachtige in onroerend goed en heeft hij 's nachts visioenen hoe in verre, verwoeste gebieden via etnische zuivering én deals prachtige resorts kunnen worden gebouwd.