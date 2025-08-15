Trump eist ius primae noctis op Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 867 keer bekeken • bewaren

Amerikaanse vrouwen van maximaal 23 jaar oud kunnen vanaf 1 september een oproep krijgen om voorafgaand aan hun bruiloft een nacht door te brengen met Donald Trump. De president wil dit zogeheten ius primae noctis in ere herstellen.

“Mensen zeggen dat ik een geweldige minnaar ben, misschien wel de beste minnaar die ooit geleefd heeft”, zei Trump bij de ondertekening van het decreet dat vrouwen verplicht zich te melden. “Om Amerika echt geweldig te maken, moet ik mijn genen verspreiden, meer nog dan Elon doet, Elon was ooit geweldig, maar nu is hij niet meer relevant, meer dus dan Elon en het wordt fantastisch en het gaat Amerika fantastischer maken dan het ooit was, want dat is de gave die ik heb waarom de Democraten, die ontzettende losers, zo jaloers zijn.”

Voor de leiding van het bestuursorgaan dat de selectie van de vrouwen zal verzorgen, is Ghislaine Maxwell aangetrokken, een vrouw met veel ervaring op dit gebied. “Het mogen dienen van Donald Trumps grote missie is het beste wat mij in mijn leven kon gebeuren”, aldus Maxwell bij de uitgang van de gevangenis waaruit ze voor de gelegenheid werd vrijgelaten.

Bloedlijn

In conservatieve kringen is enthousiast gereageerd op Trumps besluit. “Ik ga ontzettend veel houden van mijn toekomstige echtgenoot, maar hij zal moeten accepteren dat ik eerst het bed deel met onze president, want geen enkele vrouw zal de kans laten lopen om zijn bloedlijn voort te mogen zetten”, aldus Mary-Lou Ewing uit Dallas, Texas. Ewing is de oprichter van Virgins for Trump, een groep vrouwen die gezworen heeft zich door niemand anders dan Trump te laten ontmaagden.

Ook Republikeinse politici feliciteerden Trump met zijn besluit. Defenisieminister Pete Hegseth noemde het een ‘briljante ingeving’ van de president, waarvoor het land hem eeuwige dank verschuldigd was. Kristi Noem, Trumps minister van deportatiezaken, sprak haar spijt uit dat ze zelf niet meer de leeftijd heeft om in aanmerking te komen. Ze bood haar gemaskerde ICE-milities aan om weigerachtige vrouwen op te halen, mocht dat nodig zijn.

De selectie krijgt het karakter van een maandelijkse parade van vrouwen in badkleding in de gouden balzaal van het Witte Huis, waarbij Trump zijn uitverkorenen zal aanwijzen. “Het is als een miss-verkiezing met mij als enig jurylid, want niemand doet jureren beter dan ik, en de beloning is dan ook fantastisch, al kan ik natuurlijk niet iedereen kiezen, maar niemand hoeft teleurgesteld te zijn, want Ghislaine, die regelt wel iets, dat kan ze goed, dingen regelen, al die geweldige jonge vrouwen, die geven we een plek, dat zeg ik tegen mijn vrienden, meld je bij Ghislaine, we gaan Amerika groter maken dan het ooit geweest is, zo groot, het is onvoorstelbaar.”

Dit artikel verscheen eerder op christianjongeneel.nl