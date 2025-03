Trump eist dat Franse bedrijven stoppen met diversiteitsbeleid Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 437 keer bekeken • bewaren

Franse bedrijven hebben van de Amerikaanse ambassade in Parijs een brief ontvangen waarin staat dat ze moeten stoppen met hun diversiteitsbeleid. De Franse regering spreekt van een "onacceptabele" inmenging in binnenlandse aangelegenheden. De brief is gestuurd naar ondernemingen die zaken doen met de VS of daar interesse in tonen. Er was een formulier bijgevoegd waarmee de bedrijven moeten verklaren dat ze geen beleid voeren dat "diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie" stimuleert.

Direct nadat Trump aan de macht kwam verbood hij bij Amerikaanse overheidsinstellingen dergelijk beleid dat bedoeld is om sociale achterstanden en ongelijkheid te bestrijden. Het beleid is er op gericht kansen te bieden aan Afro-Amerikanen, vrouwen en andere groepen die van oudsher worden buitengesloten. Trump en zijn aanhangers willen voorkomen dat die uitsluiting wordt opgeheven en beweren dat het anti-discriminatiebeleid onverenigbaar is met de prestatiemaatschappij. Ontkenning van racisme is een belangrijk element van het neoliberalisme, dat beweert dat iedereen gelijke kansen heeft.

"De Amerikaanse inmenging in het inclusiebeleid van Franse bedrijven is onacceptabel, net als de verhoging van de invoerbelastiingen," verklaart het Franse ministerie van Buitenlandse Handel. "Frankrijk en Europa zullen hun bedrijven verdedigen, hun consumenten maar ook hun waarden."

In de brief wijst de ambassade er op dat het decreet dat Trump op 20 januari heeft uitgevaardigd voor overheidsinstellingen "ook geldt voor alle dienstverleners en leveranciers aan de Amerikaanse overheid, ongeacht hun nationaliteit of plaats van vestiging."

Het is onduidelijk hoeveel bedrijven de brief hebben ontvangen. Volgens het ministerie van Economische Zaken betreft het in ieder geval "enkele tientallen" ondernemingen die gemaand zijn zich aan te passen aan het beleid van Trump. Amir Reza-Tofighi, hoofd van CPME, de Franse organisatie voor het MKB, spreekt van "een aanval op de soevereiniteit van Frankrijk". Vakbond CGT roept op de strijd tegen racisme en voor gelijkheid niet op te geven.