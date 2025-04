Trump dringt wereldwijde consumptie terug met ongekende belastingverhogingen: alles wordt duurder

De grootste handelspartners, de EU en China, krijgen heffingen opgelegd van 20 respectievelijk 34 procent. Voor China komt dat nog eens bovenop heffingen die al eerder door de VS zijn opgelegd. Ook Japan (24 procent) en het snelgroeiende India (26 procent) zien hoge heffingen tegemoet. Door de EU-landen werd rekening gehouden met tarieven ergens tussen de 10 en 25 procent. Deze heffing komt dus hoog uit binnen die bandbreedte. (...) Dat maakt een scenario waarschijnlijker waar veel economen al maanden voor waarschuwen, waarbij andere landen Amerikaanse heffingen met eigen heffingen beantwoorden. Economische groei zal volgens hun berekeningen in alle landen, zeker ook in de VS, klappen oplopen en sommige landen kunnen in een recessie worden gestort. Consumenten zullen de nieuwe heffingen doorgevoerd zien in hogere prijzen die ze in de winkel moeten betalen. De inflatie stijgt dan weer. Bedrijven zien hun inkoopkosten oplopen en hun productieketens ernstig verstoord raken. De onzekerheid zal toenemen, bedrijven zullen aarzelen waar ze het beste in de wereld kunnen investeren.