Trump dreigt met handelsoorlog tegen Mexico, Canada en China vanaf dag één in het Witte Huis

Donald Trump is van plan vanaf dag een van zijn nieuwe presidentschap een handelsoorlog te beginnen tegen buurlanden Mexico en Canada en tegen China. Door de importtarieven fors te verhogen, zegt hij deze landen te willen dwingen strenger op te treden tegen illegale migratie en tegen de smokkel van drugs naar de VS. Hoewel de dreigende taal er als zoete koek ingaat bij Trumps aanhangers, is de Amerikaanse bevolking de dupe van de verhoogde tarieven.

Direct op de dag van zijn inauguratie, 20 januari 2025, zegt Trump een uitvoeringsbesluit – een zogeheten executive order – te ondertekenen waardoor op goederen vanuit Mexico en Canada een importheffing van 25 procent wordt opgelegd. Daar komt bij China nog eens 10 procent bovenop omdat dat land volgens Trump toestaat dat de dodelijke synthetische drug fentanyl naar de VS wordt gescheept.

Trump viel tegelijkertijd China aan omdat volgens hem smokkelaars van fentanyl in China niet de doodstraf krijgen, iets wat volgens hem wel was beloofd. Een woordvoerder van de Chinese ambassade in Washington zegt tegen de BBC dat "het idee dat China willens en wetens fentanylprecursoren de Verenigde Staten in laat stromen, volledig in strijd is met de feiten en de realiteit".

Mexico en Canada zullen door de aangekondigde handelsoorlog hard worden getroffen, als Trump zijn dreigementen uitvoert. Respectievelijk 80 en 75 procent van de export van deze landen ging vorig jaar naar de Verenigde Staten.

Verhoogde invoerrechten vormen een belangrijk onderdeel van Trumps economische visie. Hij ziet ze als een manier om de Amerikaanse economie te laten groeien, banen te beschermen en belastinginkomsten te verhogen. Tijdens zijn campagne hield hij zijn aanhangers meermaals voor dat de tarieven geen kosten voor de Amerikaanse burger met zich meebrengen, maar economen zijn het er vrijwel universeel over eens dat dit een leugen is. De verhoogde prijzen zullen worden doorberekend naar de consument en ook zullen Amerikaanse exporteurs te maken krijgen met eveneens verhoogde exporttarieven.