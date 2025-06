Trump dreigt Ayatollah Khamenei te doden als Iran zich niet overgeeft Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 957 keer bekeken • bewaren

Donald Trump dreigt Irans hoogste geestelijk leider, Ayatollah Khamenei, te liquideren als Iran zich niet overgeeft. Op zijn sociale media platform Truth Social schreef hij dat de VS precies weet waar Khamenei zich schuilhoudt. "Hij is een makkelijk doelwit, maar is daar veilig - We gaan hem niet uitschakelen (doden!), althans voorlopig niet," aldus Trump.

Hij eiste vervolgens Irans "onvoorwaardelijke overgave" en waarschuwde dat "ons geduld opraakt" vanwege de recente oorlog die uitbrak nadat Israël Iran bombardeerde en daarbij kerngeleerden en leden van de Revolutionaire Garde doodde. In een eerder bericht beweerde Trump ook al dat de VS "volledige controle over het luchtruim boven Iran" heeft, ondanks dat hij kort daarvoor nog had gezegd dat Israël met medeweten van maar zonder hulp van de VS opereerde.