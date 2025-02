Trump denkt dat hij Hamas aanpakt, maar in plaats daarvan dupeert hij Mozambique

Maar is dat eigenlijk wel zo? Volgens deskundigen is er geen enkel bewijs dat het klopt. Sterker nog: ze noemen de claim van Trump absurd. Het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, USAID, koopt condooms in voor 5 cent per stuk. Met 50 miljoen koop je daar dus een miljard condooms voor. Best veel voor een gebied waar net iets meer dan 2 miljoen mensen wonen.