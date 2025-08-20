Trump-chaos breidt zich uit: postbedrijven accepteren geen pakketten meer voor VS

Tot nu toe gold voor de Verenigde Staten een zogenoemde 'de minimis'-vrijstelling, wat erop neerkomt dat er voor internationale pakjes naar de VS met een waarde van minder dan 800 dollar geen invoerheffing was. Vanaf vrijdag 29 augustus verdwijnt die regeling. Alle pakjes, ook die met een waarde van minder dan 800 dollar, worden vanaf dan onderworpen aan belastingen en bijkomende kosten. "Het probleem is dat er nog geen systeem is om die heffingen te innen en te betalen", zegt Bpost-woordvoerder Veerle Van Mierlo. "Om problemen te vermijden, hebben wij daarom beslist om het versturen van pakjes naar de VS voorlopig op te schorten."