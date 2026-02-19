Trump chanteert Engeland om Chagos-eilanden te gebruiken voor aanval op Iran, Londen weigert Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 332 keer bekeken • Bewaren

De Amerikaanse autocraat Trump heeft zijn steun voor het Britse akkoord over de Chagos-eilanden ingetrokken, omdat het Verenigd Koninkrijk weigert toestemming te geven voor het gebruik van Britse militaire bases bij een mogelijke aanval op Iran. Dat meldt The Times of London. Het gaat om de basis Diego Garcia en RAF Fairford in Gloucestershire, waar Amerika's zware bommenwerpers in Europa gestationeerd zijn. Volgens langlopende verdragen mogen deze bases alleen worden ingezet voor militaire operaties die vooraf door de Britse regering zijn goedgekeurd.

De regering in Londen wil niet meewerken omdat medewerking aan een dergelijke aanval mogelijk een schending van het internationaal recht zou betekenen. Onder internationaal recht is er namelijk geen onderscheid tussen een staat die een aanval uitvoert en staten die daar bewust aan meewerken. Trump probeerde hierom dit juridische bezwaar te omzeilen door te suggereren dat Iran ook het VK zou kunnen aanvallen, waardoor er sprake zou zijn van zelfverdediging. Een scenario dat op geen enkele manier geloofwaardig is.

Het Chagos-akkoord - waarbij de eilanden worden "teruggegeven" aan Mauritius (voor een bedrag van naar schatting 35 miljard pond) - hangt nu aan een zijden draadje.