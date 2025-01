Trump chanteert Colombia om migranten te kunnen deporteren

Door te dreigen met torenhoge importtarieven heeft Donald Trump Colombia onder druk gezet op een manier die tot voor kort ondenkbaar was. De Amerikaanse president eiste zondag dat Colombia, een van de belangrijkste bondgenoten van de VS in Zuid-Amerika, zonder voorwaarden gedeporteerde migranten zou opnemen.

Petro kondigde daarop aan dat ook Colombia importheffingen zou invoeren, maar na enkele uren bereikten de twee landen toch overeenstemming over de deportatievluchten. Enkele Amerikaanse sancties blijven staan tot de eerste vlucht is geland in Colombia. Het gevolg is onder meer dat Colombianen die naar de VS komen extra worden gecontroleerd aan de grens.