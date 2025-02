Trump breekt belofte over vrede stichten in Oekraïne, torpedeert ontmoeting met Zelensky Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 289 keer bekeken • bewaren

De belofte van Trump dat hij wel even vrede zou regelen in Oekraïne is voor het oog van de camera's ontploft. De Amerikaanse president bleek niet in staat een normaal gesprek te voeren. De ontmoeting escaleerde toen vicepresident J.D. Vance vrijwel meteen de aanval opende op Zelensky die naar Washington was gekomen om een afspraak over de exploitatie van grondstoffen door de VS in ruil voor militaire steun te bezegelen.

Zelensky wees het duo er op dat Rusland een gewoonte heeft zich niet aan afspraken te houden. Hij wil daarom veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld over een internationale vredesmacht in Oekraïne. Trump en Vance bleken niet bereid die te geven. Vance begon daarop de Oekraïense president toe te bijten dat deze niet in de positie is eisen te stellen omdat Oekraïne problemen heeft met het vinden van soldaten om de oorlog te voeren. Zelensky wees daarop dat ieder land dat oorlog voert dat probleem heeft "ook de Verenigde Staten". Trump reageerde als door een wesp gestoken.

Daarna viel Vance tegen Zelensky uit dat hij niet dankbaar genoeg was. Dat hij "dank u wel" moest zeggen. Zelensky wees er op dat hij de Amerikaanse bevolking al heel vaak bedankt heeft. Hij verwees naar eerdere afspraken met de VS waarop Trump in woede ontstak en zei dat hij niks te maken had met afspraken die door Biden gemaakt zijn. En vervolgens begon hij een tirade over de oud-president en zijn andere voorganger Obama.

Een verslaggever wilde weten wat er gebeurt als er een wapenstilstand is en Poetin houdt zich daar niet aan. De ruzie werd daar op groter en Trump eiste dat de camera's uit gingen.

Zelenski verliet enige tijd later het Witte Huis. Een akkoord lijkt niet meer aan de orde.